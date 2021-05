Together Tozzi Green. E’ on line il video “Dancing Sustainability”, dove la danza dà voce alla sostenibilità

ToGether – Associazione Tozzi Green ODV, impegnata nell’educazione ambientale ed in progetti sociali nel ravennate, ha voluto “dare forma e narrazione ad un temine che è oramai diventato di uso comune: sostenibilità”. Lo ha fatto realizzando un video, “Dancing sustainability”, realizzato in collaborazione con VS–Contemporary Dance Concept, che si può vedere su youtube.

immagini dal video

“Abbiamo pensato che a fronte di una parola che dovrebbe rappresentare concretamente un nuovo modo di guardare il mondo – racconta Agata Lo Rizzo, socia di ToGether -esista sempre il rischio della banalizzazione, dell’abuso, della sua insignificanza in assenza di azioni concrete e vissute nel quotidiano. Il mondo intero grida a gran voce che servono interventi necessari per bonificare gli eccessi dell’inquinamento, della carbonizzazione, ma è indispensabile avvicinarsi a questo termine mantenendo al centro il tema dell’uomo, attraverso un approccio integrato capace di lottare contro le povertà, restituendo dignità agli uomini preservando, al contempo, la natura. Non esiste una crisi ambientale decontestualizzata da tutto il resto”.

“Con l’arte di queste ragazze danzanti – continua Lo Rizzo – abbiamo voluto offrire a tutti un viatico per dar voce ad ogni singola narrazione, ogni singolo gesto che nel suo espletarsi, anche se solitario, è capace di lasciare un “segno” nel mondo. La costruzione della famiglia umana non avviene mai per “strappi” con l’aiuto del demiurgo che tutto risolve, ma da piccole azioni quotidiane, da ognuno di noi, da ogni singola espressione capace di regalare un sorriso all’altro”.

Dancing Sustainability è un progetto di ToGether – Associazione Tozzi Green ODV, in collaborazione con: VS–Contemporary Dance Concept. Regia e coreografia sono di Michael D’Adamio, il testo è di Fabio Cavallari, fotografia e montaggio di Pavel Cicognani e Luca Biagini. Le danzatrici sono Cecilia Franceschelli, Michela Benzoni e Virginia Rossi.