Posticipata all’8 giugno l’apertura delle iscrizioni ai laboratori di Lavori in Comune

Poiché, a causa di un guasto causato dal temporale di ieri, le linee telefoniche degli uffici comunali sono parzialmente irraggiungibili, l’apertura delle iscrizioni per il progetto “Lavori in Comune” prevista per oggi è rimandata a domani, martedì 8 giugno, con lo stesso orario 8.30 – 14.30.

Si consiglia di monitorare il sito del Comune di Ravenna e i canali social per eventuali ulteriori comunicazioni.