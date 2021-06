Unione: “Viaggiare attraverso i sensi” insieme a Casa Monti di Alfonsine

Casa Monti di Alfonsine organizza per il mese di giugno e luglio sette appuntamenti rivolti a bambini e ragazzi che prevedono attività all’aria aperta per favorire le esperienze in natura.

Gli incontri saranno organizzati in base all’età dei bambini e ragazzi coinvolti e li porteranno alla scoperta del territorio: alcuni incontri si svolgeranno nella Riserva di Alfonsine, altri nei parchi cittadini.

L’obbiettivo del progetto è far giocare i partecipanti con i propri sensi per portarli a conoscere e riconoscere l’ambiente naturale e le sue forme, inserendosi in un contesto di apprendimento non formale che sfrutta la curiosità dei giovanissimi per il mondo che li circonda.

Per l’infanzia (3-6 anni) gli appuntamenti saranno martedì 22 e 29 giugno; per la scuola primaria (6-11 anni) giovedì 24 giugno e 1 luglio; per la scuola secondaria di primo grado (11-14 anni) le attività sono invece riservate ai ragazzi che partecipano al servizio educativo estivo del Centro di aggregazione giovanile Free to Fly di Alfonsine.

Le attività sono gratuite, ma con prenotazione obbligatoria al numero 0545 38149 (dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13), oppure via email a casamonti@atlantide.net.

Le attività si inseriscono nel progetto regionale “La scuola in natura”, che intende promuovere tematiche legate all’outodoor education e all’importanza del trascorrere momenti immersi nella natura.