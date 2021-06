Polizia arresta 56enne per furto aggravato. Nel baule aveva apparati audio e navigatori appena rubati

La Polizia di Stato ha arrestato un 56enne, cittadino italiano, per il reato di furto aggravato in concorso. Poco prima delle 5 di ieri mattina, in seguito a una segnalazione pervenuta sulla linea di emergenza della Centrale Operativa della Questura di Ravenna, una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è intervenuta in via Cividale.

Al loro arrivo i poliziotti hanno sorpreso due uomini; uno alla vista dell’auto di servizio ha scavalcato una recinzione e si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce, l’altro, che si trovava all’interno di un’auto parcheggiata, è stato prontamente fermato.

Nel baule dell’auto e all’interno di una vicina area condominiale, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato diversi strumenti per lo scasso e numerose parti di autovetture quali fanali, computer di bordo, plance, apparati audio e per la navigazione stradale e altro. Infatti, da un sopralluogo effettuato dai poliziotti nelle vie adiacenti, è emerso che diverse autovetture erano state danneggiate e risultavano prive di alcune parti.

L’uomo, un cittadino italiano di 56 anni noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e accompagnato in carcere. L’Autorità Giudiziaria, informata dei fatti, ha richiesto nei confronti dell’uomo la convalida dell’arresto in stato di carcerazione. Inoltre, sono in corso gli accertamenti per l’identificazione del complice e per la restituzione ai legittimi proprietari di quanto rinvenuto.