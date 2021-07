Dopo la Festa nostrana, la Cozza di Marina di Ravenna è tra i protagonisti di Slow Fish a Genova

La Cozza Selvaggia di Marina di Ravenna – dopo essere stata protagonista indiscussa del weekend dedicato alla gastronomia di mare e all’ambiente con la Festa della Cozza che quest’anno si è svolta in presenza il 25, 26 e 27 giugno a Marina di Ravenna – sarà anche tra i protagonisti di Slow Fish, la manifestazione organizzata a Genova da Slow Food e Regione Liguria, che prosegue da oggi fino a domenica 4 luglio.

La degustazione “Grande, gustosa e selvatica”, il 4 Luglio, illustrerà infatti “la vera e propria perla dell’Adriatico”: “la Cozza di Marina di Ravenna – viene presentata a Slow Fish – è davvero la protagonista indiscussa dell’enogastronomia romagnola di inizio estate!”.

“Rispetto a quelle di allevamento, la cozza di Marina di Ravenna è più saporita, grande, turgida, ed è selvatica, perché viene pescata in mare a 10-15 metri di profondità. La vongola verace nostrana viene pescata nelle pialasse ravennati a mano o con il rastrello da barca, una pesca sostenibile che non ha distrutto l’ambiente in cui nascono. Due molluschi autoctononi, di mare e di valle, testimoni del recupero di identità di un territorio. Oltre a fare bene all’ambiente, si prestano a ogni tipo di preparazione, dalle cozze gratinate ai tagliolini, dalle vongole marinate allo spaghettino” avanzano da Slow Fish.

Condurrà Mauro Zanarini, mentre in cucina ci sarà Pierangelo Orselli con lo staff della Condotta di Ravenna.