Lunedì “Al chiostro d’estate”: a Bagnacavallo Susanno Tartaro presenta il suo libro “La non mamma”

Un nuovo appuntamento per la rassegna Al chiostro d’estate curata dalla Biblioteca comunale G. Taroni di Bagnacavallo è previsto per oggi, lunedì 19 luglio alle 21 presso il chiostro delle Cappuccine. Protagonista della serata sarà Susanna Tartaro che, in dialogo con Emiliano Visconti, parlerà del suo ultimo libro pubblicato per Einaudi e intitolato La non mamma.

Susanna è una donna, una figlia, una compagna, un’amante. Ha un lavoro che l’appassiona, un’allegria specialissima, il talento di scoprire sorprese in ogni dove. Eppure nella sua vita c’è uno spartiacque invalicabile: è una non mamma, appunto. Perché essere o non essere madri, che sia per scelta o per caso, per desiderio o per impossibilità, nel nostro mondo definisce le donne come persone.

Susanna Tartaro è la responsabile dei programmi culturali di Radio3, curatrice del noto appuntamento radiofonico Fahrenheit e autrice, dal 2014, del blog DailyHaiku, dove commenta ciò che succede nel mondo a partire da una foto e da una poesia.

La serata, in collaborazione con Rapsodia Festival Permanente Itinerante, è gratuita su prenotazione contattando la biblioteca.

Informazioni e prenotazioni:

biblioteca@comune.bagnacavallo.ra.it

0545 280912

Il chiostro delle Cappuccine è in via Vittorio Veneto 1 a Bagnacavallo.