Lugo. Weekend di film internazionali all’Arena del Carmine

Un film premio Oscar, nuovi film internazionali e uno italiano in programma nei prossimi giorni all’Arena del Carmine di Lugo, nel chiostro del Carmine (piazza Trisi 4).

Venerdì 23 luglio la rassegna propone “In the mood for love” di Wong Kar-wai. Hong Kong, 1962. I coniugi Chow e i coniugi Chan si trasferiscono lo stesso giorno in due appartamenti contigui. Sono il signor Chow e la signora Chan a rientrare più di frequente a casa ed è così che nel giro di breve tempo scoprono che i rispettivi consorti sono amanti. La volontà di comprendere le ragioni del tradimento subito li porterà a frequentarsi sempre più spesso e a condividere le sensazioni provate.

Sabato 24 luglio torna “The father” di Florian Zeller, vincitore del Premio Oscar 2021 per il miglior attore protagonista e la miglior sceneggiatura non originale. Protagonisti della pellicola sono Anne e il padre Anthony. Quest’ultimo è rammaricato quando la figlia gli annuncia un prossimo trasferimento a Parigi per raggiungere l’uomo che ama. Poco dopo, in casa sua, Anthony trova un uomo seduto a leggere il giornale, il quale sostiene di essere il padrone di casa e il marito di Anne. Pur vivace e a tratti ben lucido, Anthony mostra sintomi del morbo di Alzheimer, dimenticando fatti, luoghi e persone.

Domenica 25 luglio arriva “I profumi di Madame Walberg” di Grégory Magne. Anne Walberg è una celebrità nel mondo dei profumi. Ha uno straordinario talento nel creare nuove fragranze che vende ad aziende di ogni genere. Ha un carattere forte, è egoista e vive come una diva. Guillaume è il suo nuovo autista ma, soprattutto, l’unico a non aver paura di tenerle testa. Questo è senz’altro ciò che maggiormente incuriosisce Anne e che le impedisce di licenziarlo.

Lunedì 26 luglio la settimana inizia con “Il cattivo poeta” di Gianluca Iodice. Giovanni Comini è stato appena promosso federale, il più giovane che l’Italia possa vantare. Ha voluto così il suo mentore, Achille Starace, segretario del Partito Fascista e numero due del regime. Comini viene subito convocato a Roma per una missione delicata: dovrà sorvegliare Gabriele d’Annunzio e metterlo nella condizione di non nuocere.

Le proiezioni iniziano alle 21.30. I biglietti costano 6 euro intero; 5 euro ridotto (tessera web, under 25, over 65) e 4,50 euro per soci LaBcc. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.cinemaincentro.com. La rassegna è organizzata da Cinemaincentro e dal Comune di Lugo con il contributo di Bcc Credito Cooperativo ravennate, forlivese imolese e Confcommercio Ascom Lugo.