ELEZIONI A RAVENNA –18 / Diario elettorale del 14 settembre:

Sindaco de Pascale a parte, Veronica Verlicchi è quella partita prima a lanciare la sfida. Ha sorpreso tutti annunciando quasi a inizio 2021 la sua discesa in campo come candidato Sindaco della Pigna. Si era stancata di aspettare la chiamata di Jacopo Morrone, capo della Lega Romagnola e uomo forte del centrodestra, che evidentemente aveva altre idee su come condurre la battaglia per la conquista di Ravenna. E così, lei ha bruciato tutti sul tempo e li ha messi di fronte al fatto compiuto. Seguendo le orme del suo pigmalione politico Maurizio Bucci che nel 2016 fece la stessa cosa. Nel 2021 il copione è stato preso praticamente in prestito dal film di 5 anni prima. L’autore però si è divertito ad apportare qualche modifica. E non da poco.

La Pigna da una parte e centrodestra dall’altra. E va bene. Stavolta l’alleanza di centrodestra però s’è spaccata in tre tronconi. C’è Donati che ha con sé Lega e Fratelli d’Italia. C’è Ancarani. E poi c’é Ancisi con la sua lunga scia di liste. Una in più della Verlicchi. Perché si sa che fra Ancisi e Verlicchi non corre buon sangue, così come non correva buon sangue fra Ancisi e Bucci. Come abbiamo già detto più volte, rimettere insieme tutte queste anime in caso di ballottaggio sarà tutt’altro che semplice. Tanto più per un Filippo Donati, “civico non politico” come ama definirsi, l’unico in grado di arrivarci al ballottaggio.

Agguerrita soprattutto nel piglio e nei modi spesso rudi, a tratti sopra le righe, l’amazzone della Pigna in questi anni si è ritagliata un ruolo politico interno alla destra, ma ha tuttavia poche probabilità di arrivare al duello finale, anche se ha messo insieme ben 5 liste, compresa quella di Paragone che contende i voti dei no vax e dei no green pass al movimento 3V. Verlicchi ha cercato in tutte le maniere di accreditarsi come l’anti-de Pascale, alzando sempre più i toni e cercando duelli da Far West, ma finora senza grandi risultati. Il suo handicap è che parte da uno zoccolo di appena 5,6% dei voti di Bucci del 2016, con un Bucci allora molto più famoso e accreditato di lei, imprenditore di successo, uomo pugnace e carico di fantasia, a tratti visionario. E poi Lega e Fratelli d’Italia stanno con Donati: senza quei voti nessuno a destra ce la può fare.

Di Bucci la Verlicchi ha ereditato soprattutto il lato pugnace. Anche troppo. Il suo modo di fare politica con centinaia di richieste di accesso agli atti, l’ossessione verso e contro istituzioni e persone (leggi RavennAntica, il Mar e l’Assessore Elsa Signorino) ha raggiunto vette parossistiche. Fino a cercare atti anche con metodi poco ortodossi, al punto che a forza di passare carte sottobanco alla Pigna (come accertato dall’indagine interna del Comune), un dipendente comunale ci ha perfino rimesso il posto di lavoro.

I 32 CANDIDATI DELLA LISTA DE “LA PIGNA”: 12 donne e 20 uomini

I 32 CANDIDATI DELLA LISTA “FORESE IN COMUNE”: 13 donne e 19 uomini

I 26 CANDIDATI DELLA LISTA “RAVENNA S’È DESTA”: 9 donne e 17 uomini

I 28 CANDIDATI DELLA LISTA “NOI PER I LIDI”: 14 donne e 14 uomini

I 21 CANDIDATI DELLA LISTA “ITALEXIT”: 7 donne e 14 uomini