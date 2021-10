Al “Private Banking” della Cassa a Ravenna una Mostra dedicata a “I collezionisti di Dante”

La Cassa di Ravenna S.p.A., nell’ambito delle iniziative culturali per il settimo centenario Dantesco, ospita presso le proprie vetrine del “Private Banking” di Ravenna in Piazza del Popolo n.30, fino al 12 ottobre prossimo, una mostra dedicata a “I collezionisti di Dante, Non ragioniam di lor, ma guarda e passa”: esposizione di cartoline postali di diversi illustratori che rappresentano episodi della Divina Commedia; inoltre è esposto un settore filatelico, alcune monete e una trentina fra medaglie e targhette che riproducono immagini di Dante o di Beatrice o di entrambi. La vetrina è a cura del Circolo Filatelico “Dante Alighieri” di Ravenna.

Occorre sottolineare che lo scultore Domenico Mastroianni (1876-1962) inventò la scultografia, una pratica che consisteva nel realizzare composizioni di bassorilievi in plastilina, che poi fotografava e distruggeva, recuperando il materiale per altre opere. Così vennero prodotte le cartoline di Mastroianni che sono esposte, sia in versione monocromatica, sia a colori.

Il settore filatelico presenta alcuni francobolli nazionali e stranieri, compresa l’ultima emissione di Poste Italiane (14 settembre). Completano l’esposizione alcune monete nazionali dedicate a Dante e alcune medaglie e targhette celebrative. Il materiale esposto presso le vetrine della Cassa appartiene ai ravennati Romana Faccani, Eros Ceccarelli e Umberto Riparbelli del Circolo Filatelico Numismatico “Dante Alighieri” di Ravenna.