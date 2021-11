Sonia Uccellatori nuova leader regionale della CISL FP: “il cambiamento va governato e non subìto”

Sonia Uccellatori è la nuova segretaria generale della Cisl Fp Emilia Romagna. Lo ha deciso a Bologna il Consiglio generale regionale della categoria cislina che in Emilia-Romagna rappresenta quasi 18 mila lavoratori del mondo del lavoro di sanità, assistenza pubblica e privata, agenzie fiscali ed enti pubblici. Presenti, tra gli altri, il segretario generale nazionale della categoria Maurizio Petriccioli e il segretario generale della Cisl Emilia Romagna Filippo Pieri.

Sonia Uccellatori, 38 anni, sposata con un figlio, ha conseguito presso l’Università degli Studi di Ferrara la laurea in Giurista d’impresa nel 2006 e la specialistica in Giurisprudenza nel 2009.

Dipendente amministrativo dell’Azienda Usl di Ferrara, inizia la sua attività sindacale come operatrice Cisl Fp nel febbraio 2012. Quattro anni dopo, nel 2016, entra nella Segreteria regionale della categoria cislina con la delega organizzativa, carica svolta fino a settembre 2021.

“Nonostante la nostra nuova quotidianità sia inevitabilmente condizionata dall’emergenza pandemica, le donne e gli uomini della Funzione Pubblica, sia del settore pubblico e del privato accreditato sia del mondo socio-sanitario, devono sapere che la Cisl Fp Emilia-Romagna continuerà con perseveranza e forza la propria azione per la loro giusta valorizzazione e il loro necessario riconoscimento professionale”, ha esordito la neo eletta.

“Ora – ha proseguito la sindacalista – dobbiamo guardare al futuro con fiducia, consapevoli delle grandi sfide che ci attendono. Sfide che vanno dall’imminente fase congressuale di rinnovo dei nostri organismi statutari, alle elezioni Rsu nel pubblico impiego nel 2022, al PNRR. Aspetto, quest’ultimo, che avrà un impatto dirompente sulle persone che rappresentiamo, e che proprio per questo devono essere realmente coinvolte e dotate delle giuste conoscenze. Il cambiamento va governato e non subìto, per questo ai dipendenti pubblici si devono fornire gli strumenti idonei per affrontarlo. A partire dalla formazione”.

Oltre alla nuova segretaria generale, che succede al dimissionario Davide Battini, sono stati eletti in Segreteria Carmela Lavinia, riconfermata, e Matteo Casetti, della Cisl Fp di Parma e Piacenza.