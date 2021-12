Al via Fahrenheit39 XXS, la tre giorni ravennate dedicata al book design

Apre ufficialmente oggi 3 dicembre la tre-giorni ravennate dedicata al design del libro organizzata dall’associazione culturale Strativari, Fahrenheit 39. Si parte con il workshop, dedicato a studenti e studentesse provenienti da tutta Italia, tenuto da Loes van Esch e Simone Trum dello studio olandese Team Thursday, negli spazi di Laboratori Aperti del MAR grazie alla collaborazione con Fondazione Flaminia.

Sempre oggi s’è svolta l’inaugurazione della mostra allestita allo Studio Record di via Sant’Alberto a Ravenna, il centro principale dell’edizione 2021 della Rassegna, pensata e realizzata in modalità diffusa e in versione XXS. Una selezione dei 33 tra i 267 più bei libri del 2020, “The best dutch book designs”, scelti da una giuria di esperti secondo parametri specifici (design, qualità di stampa e rapporto tra forma e contenuto).

Spiega l’esposizione Bas Ernst, addetto culturale dell’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi, che ha finanziato l’intero progetto: “Ogni anno il famoso museo Stedelijk di Amsterdam ospita una mostra dedicata al Premio per i migliori libri dal punto di vista del design, intitolata ‘Best Dutch Book Designs’. Si tratta di un Premio con una lunga tradizione, che risale al 1926. La pandemia ci ha fatto apprezzare ancora di più i libri, per la loro capacità di dare conforto a chi li legge, ma anche a chi li progetta. Oltre alla mostra realizzata a Ravenna, in stretta collaborazione con l’associazione Best Dutch Book Designs con sede ad Amsterdam, lo studio Team Thursday di Rotterdam condividerà le proprie esperienze attraverso talk e workshop. Siamo orgogliosi di essere partner dell’Associazione culturale Strativari per far conoscere al pubblico ravennate l’arte del book design olandese”.

Nella seconda sala di Studio Record è allestita “New in stock”, a cura di eee studio con Susanna Lupi, Michelangelo Greco e Federico Trevisan. Cinquanta tesi realizzate da studenti e studentesse italiani/e il cui filo rosso è il tema del design nell’editoria.

Questi progetti sono stati selezionati tra i 100 ricevuti in risposta a una open call volta alla ricerca di tesi di laurea che trattassero il tema dell’editoria nei loro contenuti o per la cura e la qualità dell’oggetto libro in sé.

Con questa mostra Fahrenheit 39 riprende le fila di un discorso rimasto in sospeso per qualche anno e continua a porsi quale osservatorio principale per la ricerca e sperimentazione nel campo del design per l’editoria.

La Rassegna prosegue nella giornata di domani con il workshop a Laboratori Aperti (MAR) di Team Thursday che ritroveremo nel pomeriggio in compagnia di Maria Chiara Moro per il talk al Teatro Rasi. In contemporanea le mostre di Studio Record e di edizioni d’artista a cura di Danilo Montanari

Il programma dei prossimi giorni.

Sabato 4 dicembre

Ore 10-16

Workshop con Team thursday

Laboratori Aperti al MAR

ore 17:30

talk: TEAM THURSDAY e MARIA CHIARA MORO*

Teatro Rasi Ravenna

*ingresso contingentato tramite prenotazione e con greenpass

Ore 10-20

THE BEST DUTCH BOOKS DESIGN 2020*

Studio Record, Via Sant’Alberto 29/a

*ingresso contingentato e con greenpass

Ore 10-20

NEW IN STOCK*

Selezione tesi design editoriale 2017–2021

a cura di eee studio, Michelangelo Greco, Susanna Lupi, Federico Trevisan

Studio Record, Via Sant’Alberto 29/a

*ingresso contingentato e con greenpass

Ore 10-12 / 16-19

IN 32°*

Mostra di edizioni d’artista a cura di Danilo Montanari

Danilo Montanari Studio Via A.Zirardini 3

*ingresso contingentato e con greenpass

Domenica 5 dicembre

Ore 10-13 / 15-18

THE BEST DUTCH BOOKS DESIGN 2020*

Studio Record, Via Sant’Alberto 29/a

*ingresso contingentato e con greenpass

Ore 10-13 / 15-18

NEW IN STOCK*

Selezione tesi design editoriale 2017–2021

a cura di eee studio, Michelangelo Greco, Susanna Lupi, Federico Trevisan

Studio Record, Via Sant’Alberto 29/a

*ingresso contingentato e con greenpass

Ore 10-12

IN 32°*

Mostra di edizioni d’artista a cura di Danilo Montanari

Danilo Montanari Studio Via A.Zirardini 3

*ingresso contingentato e con greenpass