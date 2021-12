Incontro sulla cooperazione internazionale a Ravenna. Presidente Terzo Mondo Onlus Tchienga: “Profonda soddisfazione”

Nella tarda mattinata del 2 dicembre 2021, l’associazione di volontariato Terzo Mondo onlus rappresentata dal Presidente fondatore Charles Tchameni Tchienga, la Presidentessa Angela Gulminelli di Comunità Romagna e Margherita Mannoni del Centro dei Servizi per il Volontariato hanno incontrato nella sala Gabrio Maraldi in residenza comunale l’assessora con delega alla cooperazione internazionale Annagiulia Randi, assistita da Daniela Gatta dell’ufficio della cooperazione internazionale del Comune di Ravenna.

Il Presidente Tchameni dopo aver dichiarato di apprezzare che la politica abbia affidato di nuovo ad una giovane la delega alla cooperazione internazionale, ha brevemente presentato all’assessore Randi il passato, il presente e il futuro della Onlus ovviamente con un accento sulla cooperazione internazionale nonché su progetti fin qui portati avanti ed a quelli in via di realizzazione. Auspicando una continua stretta collaborazione con l’amministrazione comunale nonché con l’ufficio della cooperazione internazionale del Comune di Ravenna, Tchameni ha colto anche l’occasione per sottolineare all’assessora Annagiulia il grande sostegno che la Onlus riceve dell’associazione Comunità Romagna e del suo centro dei servizi per il Volontariato sia per la nascita che per la crescita dell’associazione Il Terzo Mondo ODV, oltre che nell’ambito della cooperazione internazionale.

Nel suo intervento Charles ha tenuto anche a ringraziare la cordata delle aziende private dell’area Portuale di Ravenna, il mondo del sindacato e la cittadinanza che sin dall’avvio delle attività di cooperazione internazionale e non solo non hanno mai smesso di dimostrare la loro solidarietà nei confronti delle famiglie indigenti.

“È stato un incontro molto voluto da entrambe le parti, un assise di presentazione, di approfondimento, cordialità e di lavoro molto proficuo. Le parti si sono lasciate con soddisfazione e con l’impegno di rincontrarsi al più prest”o ha concluso il Presidente Tchameni.

L’Assessore alla Cooperazione Internazionale Annagiulia Randi ha riconosciuto il valore e l’importanza di progetti come quello portato avanti dall’ODV Il Terzo Mondo, che hanno il valore di coinvolgere le comunità locali a sostegno dei Paesi di origine e rappresentano un impegno virtuoso che il Comune intende proseguire e sostenere con grande interesse: “Sono felice di questo primo incontro nel quale ho condiviso l’interesse dell’Amministrazione a partecipare ad iniziative di divulgazione delle esperienze realizzate finora”.

Tchienga ha chiosato il suo intervento asserendo che “la Presidente di Comunità Romagna Angela Gulminelli ha sottolineato l’importanza dei progetti condotti dalla Associazione Terzo Mondo con la collaborazione del Centro Servizi per il Volontariato in quanto sono finalizzati a rendere autonomi questi Paesi. Gli aiuti nell’emergenza sono importantissimi ma lo sono altrettanto gli aiuti che fanno crescere queste popolazioni e fanno si che possano essere i protagonisti del loro futuro.”