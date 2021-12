Coronavirus a Ravenna: 200 nuovi casi, di cui 146 sintomatici. Muore una donna di 75 anni

IL PUNTO COVID DI OGGI 28 DICEMBRE A RAVENNA

Per il territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrati 200 casi: si tratta di 92 pazienti di sesso maschile e 108 pazienti di sesso femminile; 54 asintomatici e 146 sintomatici; 199 in isolamento domiciliare e 1 ricovero. Nel dettaglio: 78 per contact tracing; 90 per sintomi; 32 per test privati. I tamponi eseguiti sono stati 1.676. Oggi la Regione ha comunicato 1 decesso: una donna di 75 anni. Si possono stimare in circa 201 le guarigioni. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate sono 43.530.

I casi emersi oggi:

74 Ravenna

21 Faenza

18 Lugo

14 Bagnacavallo

13 Cervia

11 fuori provincia

8 Conselice

8 Cotignola

8 Massa Lombarda

5 Castel Bolognese

5 Solarolo

4 Alfonsine

3 Brisighella

3 Riolo Terme

2 Sant’Agata sul Santerno

1 Bagnara di Romagna

1 Fusignano

1 Russi

IL PUNTO COVID IN REGIONE OGGI 28 DICEMBRE

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 515.549 casi di positività, 3.427 in più rispetto a ieri, su un totale di 50.745 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti nelle ultime 24 ore è del 6,7% (ieri era stato del 14,9%, a fronte di 23.243 tamponi). L’età media dei nuovi positivi di oggi è 36,5 anni.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Il conteggio progressivo delle dosi di vaccino somministrate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid, che indica anche quanti sono i cicli vaccinali completati e le dosi aggiuntive somministrate. Tutte le informazioni sulla campagna: https://vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it/ Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 8.322.345 dosi; sul totale sono 3.603.751 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Le terze dosi sono 1.272.316.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.750 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 442.001. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 59.372 (+1.661). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 57.974 (+1.606), il 97,6% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano sedici decessi: quattro nella provincia di Ferrara (tre uomini di 50, 88 e 79 anni e una donna di 91 anni), quattro nella provincia di Forlì-Cesena (tre uomini di 71, 80 e 82 anni, una donna di 85 anni), quattro in provincia di Bologna (tutti uomini di 86, 91, 80 e 75 anni), uno in provincia di Piacenza (un uomo di 72 anni); uno in provincia di Modena (una donna di 98 anni); uno in provincia di Parma (una donna di 94 anni) e uno in provincia di Ravenna (una donna di 75 anni). Nessun decesso nelle province di Reggio Emilia e Rimini. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 14.176.

Per quanto riguarda la variante Omicron, con la flash survey (cioè una fotografia della situazione in un determinato giorno, da cui si può stimare la prevalenza delle varianti in circolazione) del 20 dicembre eseguita dalla rete dei laboratori regionali, è stato complessivamente sequenziato un campione di 133 tamponi selezionati a caso tra quelli risultati positivi, in maniera rappresentativa del peso percentuale di tutte le aziende sanitarie locali: 22 (quindi il 16,5%) sono stati confermati. Complessivamente sul territorio i 22 casi di variante Omicron sono così suddivisi: 4 Piacenza, 1 Parma, 3 Reggio Emilia, 5 Modena, 4 Bologna e Imola, 0 a Ferrara e 5 in Romagna. Il dato, come detto, fa riferimento al 20 dicembre, ma tutti gli indicatori segnalano un trend in aumento costante, per cui c’è da aspettarsi un dato significativamente più alto nella survey successiva prevista la prima settimana di gennaio.

Cresce leggermente il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (112, +5); 1.286 quelli negli altri reparti Covid (+50). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 8 a Parma (+2 rispetto a ieri); 13 a Reggio Emilia (+1); 9 a Modena (+1); 31 a Bologna (invariato); 9 a Imola (+2); 14 a Ferrara (invariato); 11 a Ravenna (-1); 2 a Forlì (invariato); 1 a Cesena (invariato); 15 a Rimini (invariato). Nessun ricovero nella provincia di Piacenza, (come ieri).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia:

124.414 a Bologna e Imola (+1.120)

84.210 a Modena (+584)

60.532 a Reggio Emilia (+378)

51.573 a Rimini (+227, di cui 171 sintomatici)

43.530 a Ravenna (+200, di cui 146 sintomatici)

37.520 a Parma (+70)

32.197 a Ferrara (+315)

30.030 a Piacenza (+230)

27.204 a Cesena (+129, di cui 83 sintomatici)

24.339 a Forlì (+174, di cui 161 sintomatici)

Il report con l’andamento settimanale dell’epidemia in regione è disponibile al link https://regioneer.it/report-covid28-12.