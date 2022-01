Geolocalizzazione. Interrogazione di FDI Ravenna su legittimità procedura per soggetti in quarantena: “I responsabili si dimettano”

Il Gruppo Fratelli D’Italia in consiglio comunale a Ravenna ha presentato un’interrogazione, rivolta a Sindaco e Giunta, in merito alla “Legittimità della procedura di geolocalizzazione per i soggetti in quarantena“, in cui chiede a Sindaco ed Giunta “di relazionare in Consiglio sulle motivazioni che hanno portato ad una simile sciagurata ed illegittima scelta, e di conoscere le misure tecniche ed organizzative adottate al fine di assicurare un livello di protezione adeguato dei dati trattati e di indicare se ci sono eventuali “soggetti Terzi destinatari dei dati acquisiti attraverso le funzioni di geolocalizzazione e che da tali dati potrebbero trarre illeciti benefici”.

Nell’interrogazione, Fratelli D’Italia sottolinea che “la misura attuata dalla Polizia Municipale di Ravenna per controllare le persone in quarantena per il COVID attraverso la geolocalizzazione e successivamente l’invio di una pattuglia, riveste profili di illegittimità giuridica oltre che una palese inopportunità politica. Tale inaccettabile pratica infatti, ricorda più i metodi stalinisti del KGB che quelli attuati in un regime di libera democrazia. In tal modo il ricorso abnorme e scellerato a nuovi e innovativi strumenti tecnologici rischia di trasformarsi in un nuovo e distopico esercizio di potere”.

“Inoltre – prosegue il Gruppo guidato da Alberto Ferrero – il Garante della privacy, il 17 gennaio 2022, è intervenuto sulla vicenda relativa al trattamento, da parte della Polizia locale di Ravenna, dei dati personali “relativi alla geolocalizzazione dei soggetti positivi al Covid-19 per verificare il rispetto della misura di isolamento” aprendo un’istruttoria e chiedendo al Comune informazioni in merito a tale iniziativa.”

Sottolineano dal partito della Meloni che “il Sindaco si è lanciato in una difesa d’ufficio di questo assurdo e illegittimo provvedimento, senza alcuna specifica motivazione giuridica ma solo sulla base di sue personali e discutibili argomentazioni” e che “tale “spiegamento di tecnologia e muscoli” se applicato in altri ambiti, come la lotta alla criminalità ormai dilagante nella nostra Città, non vedrebbe certo Ravenna al primo posto per furti in abitazione né ai primissimi posti per altri e spregevoli reati”

Infine ritengono “una violazione gravissima da parte del Sindaco e di questa amministrazione, non aver sentito l’esigenza di coinvolgere il Consiglio Comunale quale massimo organo di rappresentanza dei Cittadini Ravennati in una materia tanto delicata, per discutere ed esprimere il proprio indirizzo politico su una decisione che riveste profili di illegittimità costituzionale”.

Nell’interrogazione, Fratelli D’Italia chiede inoltre “di revocare immediatamente tale inutile e dannosa disposizione, anche considerando l’intervento del Garante della Privacy” e ” di assicurare che tali dati siano sempre stati trattati secondo il principio di legittimità ed il principio di minimizzazione. Ossia rispettando la legge e limitandosi ad usare i dati solo per i fini esplicitamente previsti dalla stessa”. Infine vengono chieste le dimissioni dei responsabili di tale abuso normativo.