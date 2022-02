Sgominato traffico illecito di rifiuti, i complimenti del Sindaco di Ravenna alle Forze dell’Ordine: “brillante indagine condotta”

Il sindaco Michele de Pascale fa i complimenti ai Carabinieri forestali e alla DDA di Bologna per l’indagine conclusa martedì 8 febbraio che ha portato alla luce una complessa attività organizzata nel traffico illecito di rifiuti messa in piedi da tre ditte del ravennate: “Voglio complimentarmi con tutta l’Arma dei Carabinieri e in particolare con i Carabinieri forestali di Ravenna per la brillante indagine condotta, sotto la direzione della DDA di Bologna, sul traffico illecito di rifiuti, nei confronti di tre imprese del nostro territorio e che ha portato alla denuncia dei tre titolari”.

“Per un territorio come il nostro, con una forte vocazione verso i servizi ambientali, sapere di poter contare su queste professionalità, a tutela della legalità, è cruciale. L’Arma dei Carabinieri, con l’ormai consolidato accorpamento del Corpo Forestale dello Stato, ha accresciuto ancora di più le proprie già importanti competenze in materia ambientale, realizzando una grande eccellenza a livello europeo e internazionale” chiude il Sindaco.