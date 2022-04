Domani sera, 21 aprile, si riunisce la Consulta di San Potito

Domani, giovedì 21 aprile alle 20.30, nella saletta parrocchiale di via San Potito ( in Piazzale della Chiesa) si riunisce la Consulta di San Potito, per discutere il seguente odg: “Elezione Presidente e Vice Presidente; I profughi ucraini nel Centro Civico; HERA – nuovo sistema di raccolta rifiuti: dubbi e chiarimenti.

Saranno presenti: l’assessora ai Lavori Pubblici e al Decentramento Veronica Valmori, l’assessora all’Ambiente Maria Pia Galletti e il tecnico Hera Marco Guarnieri

Oltre agli argomenti all’ordine del giorno sarà presente personale incaricato da Hera per distribuire il kit di contenitori per la raccolta differenziata a chi ancora non avesse provveduto al ritiro.