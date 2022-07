Anteprime estive dell’Ottobre Giapponese. Tanti appuntamenti all’Arena del Sole a Lido di Classe e all’Arena Borghesi a Faenza

Conclusa con successo – grazie ai tanti sostenitori – l’entusiasmante esperienza della raccolta fondi, sabato 23 luglio 2022 inizierà il programma delle anteprime estive della ventesima edizione dell’Ottobre Giapponese. Fino al 19 agosto il Festival sarà ospite di due storiche e prestigiose arene estive: l’Arena del Sole a Lido di Classe e l’Arena Borghesi a Faenza.

Grazie alla collaborazione con l’Associazione Solaris, con il Cineclub Raggio Verde e con l’Associazione San Marino-Giappone, avremo cinque imperdibili appuntamenti con la cultura del Giappone.

Questo il programma dettagliato:

Sabato 23 Luglio

Arena del Sole di Lido di Classe Ore 18:00-19:00

Il ricchissimo evento di apertura del programma inizia con il workshop di origami con Mirko Zonzini. Grandi e piccini potranno imparare quest’arte giapponese e al tempo stesso aiutare l’Associazione San Marino-Giappone a terminare il progetto Senbazuru: Mille gru per la pace. Dopo il wokshop le opere realizzate da Mirko resteranno in mostra nell’area interna dell’Arena del Sole.

I volontari dell’Associazione per gli scambi cultura fra Italia e Giappone di Ravenna saranno presenti con uno spazio informativo.

Ore 21:30

Dopo una pausa, alle 21:30 avrà inizio il concerto con Hiromi Yamada (voce) e Lorenzo Lucchi (piano), con un brani originali della compositrice Inou Michiko ispirate alla Divina Commedia e alla raccolta classica giapponese Cento poesie di cento poeti. I brani cantati si alterneranno alle versioni in italiano, lette da Gabriele Scardovi.

A seguire, verso le 22:30, saranno proiettati gli otto cortometraggi prodotti dall’ASCIG per le celebrazioni Dantesche del 2021, più una anteprima assoluta: il nuovo e pluripremiato cortometraggio Honekami (Un morso all’osso) di Honami Yano, la regista che nel 2021 è stata premiata dal pubblico ravennate per il corto Siete voi qui Sir Brunetto? I sottotitoli dei film sono stati realizzati dai corsisti del Master in traduzione specializzata de La Sapienza.

Presenterà la serata il Presidente dell’ASCIG Marco Del Bene.

Venerdì 29 luglio

Arena del Sole di Lido di Classe Ore 21:30

Proiezione del film di animazione Belle (2021) di Hoshi Mamoru, ultimo capolavoro di uno dei più importanti registri oggi attivi in Giappone, liberamente ispirato alla Bella e la bestia. La proiezione è inserita all’interno del programma del Festival Nature, che conta moltissimi altri appuntamenti imperdibili. Introdurrà la proiezione il Presidente dell’ASCIG Marco Del Bene.

Martedì 9 agosto

Arena Borghesi di Faenza Ore 21:15

Anteprima del film Onoda 10.000 notti nella giungla (2021) di Arthur Arari, incluso nel programma ufficiale di Cannes 2022. Il film racconta l’incredibile e vera vicenda di Onoda Hiroo, il soldato giapponese che in una remota isola delle Filippine continuò a combattere dopo la fine della guerra, arrendendosi solo nel 1974. Introdurrà la proiezione il Presidente dell’ASCIG Marco Del Bene.

Giovedì 11 agosto

Arena del Sole di Lido di Classe Ore 21:30

Proiezione di Dersu Usala (1975), capolavoro dell’indimenticato maestro del cinema Kurosawa Akira. Il film, la cui storia verte su una amicizia tra persone appartenenti a mondi diversi ma uniti dal profondo contatto con la natura, sarà preceduto dalla cerimonia, officiata da Roberto Papetti, per la concessione della cittadinanza onoraria di Ravenna al passero, con l’inaugurazione di una scultura appositamente realizzata. Introdurrà la proiezione il Presidente dell’ASCIG Marco Del Bene.

Giovedì 18 agosto

Arena del Sole di Lido di Classe Ore 21:30

Proiezione di Drive my Car (2021) di Hamaguchi Ryusuke, il film vincitore del Prix du scénario a Cannes e dell’Oscar come miglior film straniero. Drive my Car è un potente film sul potere salvifico del teatro e dell’amicizia, che può nascere inaspettata anche nei momenti più bui dell’esistenza. Introdurrà la proiezione il Presidente dell’ASCIG Marco Del Bene.

L’ultimo evento della programmazione estiva sarà anche l’occasione per un saluto con i volontari dell’ASCIG e per un arrivederci all’autunno!

Per aggiornamenti in tempo reale, dirette streaming e altro ancora seguiteci sulle nostre pagine Instragram e Facebook. Per informazioni: info@ascig.it – 329.0295275.

Gli ingressi alle serate sono a pagamento. Biglietti alla cassa delle Arene la sera degli eventi. Per la programmazione dell’Arena del Sole si veda la pagina Facebook. Per la programmazione dell’Arena Borghesi, www.arenaborghesi.it

In collaborazione con: Associazione Solaris, Cineclub Raggio Verde, Associazione San Marino-Giappone, Master in traduzione specializzata – Sapienza Università di Roma.

Con la sponsorizzazione di: Acomon S.r.l., Koko Mosaico, Harukan