Picnic e visite sensoriali al Giardino delle Erbe di Casola Valsenio

Il Giardino delle Erbe di Casola Valsenio ad agosto propone ogni sabato e domenica visite guidate accompagnate da gustosi picnic e visite sensoriali.

Tutti i sabati di agosto alle ore 18 è in programma “A piedi nudi in giardino”, una visita guidata sensoriale per scoprire colori, profumi e rumori del Giardino e dell’arboreto attraverso i cinque sensi. Un percorso immersivo per imparare a distinguere piante e fiori osservando le loro forme e i colori, toccando le foglie, annusando i diversi profumi e ascoltando i rumori della natura. La visita terminerà con un gustoso picnic notturno, illuminati dal chiarore della luna e dalle stelle.

Tutte le domeniche di agosto alle ore 10 è in programma “Ricette da giardino”, una visita guidata dedicata al riconoscimento e all’utilizzo delle erbe aromatiche in cucina.

Tutti i biglietti sono acquistabili su shop.atlantide.net nella sezione dedicata al Giardino delle Erbe di Casola Valsenio.

Per informazioni: 3351209933 giardinodellerbe@atlantide.net www.atlantide.net/giardinodelleerbe