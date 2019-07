Il mondo cambia ogni giorno. Ravennanotizie solo quando serve, come in questo caso

Cari lettori, da questo pomeriggio, martedì 9 luglio, è online la nuova piattaforma del network Ravennanotizie. La struttura del sito e il layout grafico delle notizie sono radicalmente cambiati. Il nostro intento è di migliorare, rendere più moderno, attraente ed efficiente il nostro sito e di avvicinarci così agli standard più avanzati del giornalismo online.

Ravennanotizie cambia e molto. Quasi una rivoluzione. Ma mantenendo la propria autonomia locale e la redazione di sempre. Prima di tutto si noterà che la grafica del nostro giornale online è cambiata più per quanto riguarda la visualizzazione con il desktop, cioè il computer della vostra scrivania, che con lo Smart Phone. Ma in realtà c’è molto di più dietro la grafica.

Tutto il sistema di gestione delle notizie è migliorato. È un adeguamento al passo con le trasformazioni tecnologiche. Per prima cosa siamo parte di un network nazionale che permette di condividere tutte le migliori performance. La rete italiana di testate locali migliorerà le indicizzazioni e il numero di lettori di Ravennanotizie e delle altre sei testate collegate delle tre province romagnole.

Siamo tante piccole imprese locali che mettono a frutto le conoscenze migliori per condividerle. Questo significa che anche il nostro lavoro quotidiano nella nostra città darà più soddisfazioni ai nostri abituali lettori e incrementerà le visualizzazioni degli inserzionisti pubblicitari.

Detto questo, tuttavia, per alcuni giorni, si potranno registrare alcuni problemi di assestamento nella migrazione delle notizie e degli altri dati – per esempio le pubblicità – dalla vecchia alla nuova piattaforma.

Si tratta di un qualcosa di fisiologico. Per ogni inconveniente ci scusiamo fin d’ora con i lettori e gli inserzionisti. Inoltre, per ragioni tecniche, informiamo che i commenti torneranno ad essere abilitati da domani 10 luglio.

Certi della vostra comprensione e della vostra fiducia, vi preghiamo di continuare a seguirci numerosi come in tutti questi anni. Ravennanotizie continuerà ad essere con voi e per voi il giornale d’informazione della città. Buona lettura.

LA REDAZIONE