Ravenna Bella di Sera: un’indagine sul gradimento dei cittadini e dei turisti

Ha partecipato ad uno o più eventi o spettacoli organizzati nell’ambito della rassegna Ravenna Bella di Sera? Quanto è soddisfatto dell’offerta artistico-culturale? A quali eventi o spettacoli vorrebbe assistere nelle serate estive in centro? Sono alcune delle domande che nei prossimi giorni, a partire da giovedì 11 luglio, verranno fatte ai cittadini e ai turisti che soggiornano o sono di passaggio in città, nell’ambito di una indagine voluta dal Comune per capire il gradimento della storica rassegna di intrattenimento e per migliorarne l’offerta artistico-culturale.

Dall’11 luglio e fino alla fine di agosto due intervistatori, incaricati dal Comune, saranno presenti nelle piazze in cui si svolgeranno gli eventi (piazza San Francesco, piazza del Popolo e piazza Unità d’Italia) per porre le domande direttamente. Dalla stessa data il questionario sarà compilabile anche da chiunque sia interessato accedendo dai siti www.comune.ra.it e www.turismo.ra.it oppure dai profili Facebook e Twitter Comune di Ravenna e Ravenna Tourism. In entrambe le modalità sarà garantita la privacy e le informazioni ricevute saranno elaborate in forma aggregata garantendo l’anonimato.

L’indagine sarà condotta dal servizio Risorse umane e qualità – unità organizzativa Qualità e formazione del Comune di Ravenna, ed è stata impostata e realizzata in stretta collaborazione con il servizio Turismo. I dati, non appena elaborati, verranno resi disponibili sui medesimi canali di informazione citati.