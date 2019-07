Micaela Algranati neo presidente dell’Inner Wheel Club di Ravenna

Martedì 9 luglio 2019, nell’accogliente cornice del Royal Beach di Milano Marittima, si è svolta a cerimonia del Passaggio del Collare dell’Inner Wheel Club di Ravenna.

Il sodalizio, che attualmente conta quattordici socie, è la propaggine bizantina dell’International Inner Wheel, tra le più grandi organizzazioni femminili di service al mondo. Un’organizzazione che, sbocciata a Manchester nel 1924 e costituitasi giuridicamente nel ’67, è oggi forte di oltre centomila affiliate, appartenenti a quasi quattromila Club, sparsi in più di cento nazioni.

Grazie all’impegno profuso dalla Presidentessa fondatrice avv. Elisa Bilotti il Club di Ravenna è entrato a far parte dei duecentododici Club presenti sul territorio nazionale, dal 25 novembre 2017, data di fondazione.

Nel corso della cerimonia, alla presenza di oltre quaranta ospiti, tra cui Cristina Pelliccioni e Franca Longhitano Ardigò, rispettivamente Past Governatrice e Chairman del Comitato all’Espansione del Distretto 209 – al quale il Club di Ravenna fa riferimento -, amiche innerine, amici rotariani ed il Presidente del Lions Club Lugo Piergiorgio Giuliani, il Segretario Maria Teresa Zironi ha dato lettura del messaggio della Presidentessa uscente Giulia Sampietro Zironi, impossibilitata a prendere parte all’evento, che ha sottolineato l’importanza della solidarietà, quale espressione della vera amicizia.

Nel discorso programmatico, la nuova Presidentessa Micaela Algranati ha espresso il proposito di consolidare i rapporti con gli altri Club, in particolare quelli del Distretto 209, in virtù dei tanti punti in comune, legati al territorio ed al tessuto socio-culturale.