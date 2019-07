Online l’8a puntata di “Romagnoli Dop” dedicata al modo di vivere la vita: “Non da per sé ma con gli altri” 

«Per i romagnoli la vita è una gita…perché la fai in comitiva. E come tutte le gite l’importanza delle persone che ti accompagnano è fondamentale. Come si dice romagnolisticamente: io non posso stare da per me».

Nell’8a puntata di “ROMAGNOLI DOP”, online sui canali social dell’artista, Paolo Cevoli si sofferma sulla capacità dei romagnoli di vivere la vita insieme agli altri e mai da soli.

Il loro modo di porsi nei confronti delle persone, che si tratti di persone bisognose, a cui la vita ha chiuso la porta in faccia, o di un progetto imprenditoriale, è un’altra caratteristica importante che li contraddistingue.

Per spiegare al meglio questo tratto peculiare dei romagnoli, Paolo Cevoli decide di andare a trovare la Comunità di San Patrignano, una comunità di recupero attiva a Rimini che accoglie e aiuta ragazzi da tutto il mondo affetti da dipendenze, el’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII fondata dal riminese don Oreste Benzi, che dal 1968 si impegna nel contrastare l’emarginazione e la povertà.