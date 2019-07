A Conselice musica jazz e sfilata canina ai “giovedì di luglio”

Il 18 luglio 2019, a partire dalle 21, piazza Foresti e l’angolo tra via Selice e via Cavallotti si animano per il terzo appuntamento con i “Giovedì di luglio a Conselice”.

La serata sarà animata dalla musica jazz del Benghi/Monti Jazz Quartet e dalla Festa della Jus Pascendi, con l’esposizione delle opere degli ospiti della casa protetta.

Tra via Selice e via Cavallotti sono in programma dalle 19 l’aperitivo “My dog” con la musica di dj Mic-1 e alle 21 la sfilata canina a cura di “Oh my dog”. Ad accompagnare gli appuntamenti ci saranno anche i Mercatini dell’hobbistica, il piano bar all’Osteria del teatro, animazione per bambini con il ludobus “Scombussolo” e il mercatino del riuso in centro.

Inoltre, la Farmacia-La Sanitaria Camanzi propone una serata informativa, mentre l’ex Bar cittadino, dalle 20 alle 23, ospiterà “Effimere finzioni – Quadrografia II”, esposizione artistica di Claudia Merighi e Filippo Giberto.

“I giovedì di luglio a Conselice” continuano fino al 25 luglio e fanno parte della rassegna “Insieme d’estate” che propone fino a settembre diverse iniziative a Conselice, Lavezzola e San Patrizio.