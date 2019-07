“Zorro” si aggira per Lido di Dante e affigge volantini: “Cercasi nuovo comitato cittadino”

Un uomo mascherato e vestito come il celebre Zorro si aggira da diversi giorni a Lido di Dante. Ad avvistarlo sono state diverse persone, con tanto di bandana, mantello e finta spada. In particolare, la missione del misterioso “giustiziere” sembrerebbe quella di affiggere volantini in tutta la località balneare. Volantini che sembrano fare chiari ed espliciti riferimenti alle polemiche interne al comitato cittadino di Lido di Dante, che nei mesi scorsi avevano portato alla sua disgregazione ed alla costituzione di due diversi comitati.

Uno dei volantini lasciati da Zorro e firmati dall’Associazione Il fratino, infatti, spiega bene la questione: “L’estate Lidodantesca sta scorrendo nel quasi totale silenzio grazie alle prodezze del comitato cittadino, che ha consentito l’abolizione del mercatino del martedì senza premurarsi di chiedere il parere ai cittadini che lo hanno eletto; mandato a monte il programma già previsto per la Notte Rosa, facendosi sequestrare il palco per aver dimenticato di chiedere il rinnovo dell’autorizzazione necessaria; dovuto chiudere, per un'”ingenuità” (violazione dell’autorizzazione comunale), la cucina allestita in occasione della tre giorni di ballo country. Nel comitato ci sono molti volontari che si impegnano per far marciare le attività, ma questo non li esime dalla responsabilità per le mancanze segnalate. Chiediamo al presidente del comitato cittadino di indire al più presto una pubblica assemblea per consentire alla popolazione di Lido di Dante di esprimere i propri dubbi e opinioni sull’incredibile, allegra gestione delle attività da parte del comitato”.

Un secondo volantino, sempre firmato dalla stessa associazione, aggiunge poi: “Cercasi comitato cittadino capace di fare gli interessi di tutto il Lido di Dante”.