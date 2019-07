Paolo Franceschini al bacino Pescherecci di Marina di Ravenna per lo spettacolo “Il Comicista”

Paolo Franceschini prosegue il tour di spettacoli e riprese per promuovere l’Emilia Romagna: dopo la provincia di Reggio Emilia è il momento della tappa ravennate pervista per domani, giovedì 25 luglio. A sera, alle ore 21:15, al Bacino Pescherecci di Marina di Ravenna, lo spettacolo comico a impatto zero.

Fresco di attestato Guinness World Record per lo spettacolo più alto al mondo tenuto presso il Campo Base dell’Everest, raggiunto niente meno che in mountain bike, Paolo Franceschini – comico di professione e ciclista per recente vocazione – prosegue con le sue “avventure”, questa volta non ad alta quota ma in giro per l’Emilia Romagna. Franceschini è infatti impegnato in un tour attraverso le nove province della regione per portare la sua testimonianza: con lo spettacolo, fatto di risate ma anche di profonde riflessioni, intratterrà il pubblico a proposito dell’importanza dello sport e della forza di volontà e sensibilizzando al turismo lento e alla sostenibilità ambientale. Intende inoltre promuovere le bellezze dell’Emilia Romagna attraverso una serie di appuntamenti dislocati in varie località che diverranno oggetto di un docufilm.

A tal proposito, dopo l’appuntamento che lo ha visto esibirsi a Votigno di Canossa in presenza del primo ministro tibetano in visita alla locale Casa del Tibet, il “Comicista” approderà in provincia di Ravenna per promuovere il territorio e presentare il suo spettacolo a impatto zero. Il 25 verranno registrate alcune riprese nel capoluogo ravennate ponendo tra i protagonisti anche Dante Alighieri, in virtù del 700esimo anniversario della morte del sommo poeta (2021); poi l’arte del mosaico, intervistando Luca Barberini e la moglie, artigiani divulgatori di questa antica tradizione; non mancheranno accenni di carattere culinario, assaggiando piadina e vino nel caratteristico locale Cà de .

Per parlare di ambiente, successivamente una visita ai biologi presso l’ex mercato del pesce; infine la tappa alla diga di Marina di Ravenna. Paolo Franceschini terrà lo spettacolo “Il Comicista” secondo il format specifico e originale di questo evento: presso il Bacino Pescherecci, che vedrà in via del tutto eccezionale spegnere le luci e immergere i presenti in un particolare silenzio, Franceschini si esibirà per novanta minuti di spettacolo comico e tanta riflessione di fronte a un pubblico che potrà portare con sé una torcia per illuminare il palco.

Non sarà infatti utilizzato un services audio-luci ma solo batterie ricaricabili mediante fonte di energia rinnovabile e i fanali di biciclette in collaborazione con la FIAB locale. Lo spettacolo è realizzato con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Ravenna e grazie all’interessamento della Pro Loco di Marina di Ravenna.L’assessore al Turismo Giacomo Costantini: «Abbiamo contribuito alla produzione di questo spettacolo che in modo originale mette insieme intrattenimento e promozione del territorio, evidenziando la vocazione emiliano romagnola al cicloturismo».

Di concerto, da Marina di Ravenna il presidente della Pro Loco Marino Moroni afferma: «Abbiamo ritenuto l’iniziativa un’attività innovativa in termini di sostenibilità ambientale. Tutti siamo chiamati ad agire in prima persona per cambiare le abitudini a favore dell’ambiente che ci circonda».