L’ufficio postale di via Paolo Volta a Casola Valsenio vede ora le sue pareti esterne dipinte con un murales, realizzato per Poste Italiane dalla street artist Serena Giribuola “Ofelia” e inaugurato oggi alla presenza del sindaco Giorgio Sagrini e del direttore della Filiale di Ravenna di Poste Italiane Gabriele Lanzidei.

L’opera è parte della seconda fase del progetto “Paint – Poste e Artisti Insieme Nel Territorio”, che vuole promuovere la creatività dei giovani artisti rendendo allo stesso tempo gli Uffici Postali ancora più accoglienti e vicini alle comunità che li ospitano.

Il progetto Paint, che fa tappa per la prima volta in Emilia-Romagna, si integra nel programma dei “dieci impegni” per i Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti promosso dall’Amministratore Delegato, Matteo Del Fante, in occasione dell’incontro con i “Sindaci d’Italia” dello scorso 26 novembre a Roma, ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate.

Protagonista dell’opera di Ofelia un notissimo personaggio delle favole, Cappuccetto Rosso, ripresa mentre è intenta a imbucare una lettera che insieme a molte altre scorre lungo un tubo rosso, colore ricorrente nel murale, che termina sulla facciata dell’Ufficio Postale.

Qui sono presenti diverse figure “simbolo” della consegna, dal piccione viaggiatore al postino fino all’astronauta: passato, presente e futuro del recapito. Gli indumenti dei personaggi disegnati sulla facciata e lo sfondo richiamano i colori giallo e blu di Poste Italiane.

L’iniziativa Paint coinvolgerà nei prossimi mesi altri Uffici Postali, valorizzando il radicamento di Poste Italiane nel tessuto sociale e offrendo un nuovo tratto estetico alle strade e alle piazze dei piccoli borghi italiani, in linea con i principi ESG sull’ambiente, il sociale e il governo di impresa, rispettati dalle aziende socialmente responsabili, che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese.