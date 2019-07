Anche l’Olimpia Teodora di Ravenna partecipa alla giornata di sport al Bagno Insieme a Te di Punta Marina

Una giornata tutti al mare, anche le persone con disabilità che solitamente incontrano ostacoli nel fruire di momenti collettivi, anche di semplice svago e socializzazione. È questo lo scopo di “Tutti al mare 2019”, l’iniziativa organizzata da Associazione Sportiva Disabili Dilettantistica di Faenza in sinergia con l’Associazione Insieme a te e l’Associazione Maria Teresa, con lo scopo di portare in spiaggia e far partecipare ad attività sportive dedicate un gruppo di ragazzi e ragazze disabili della città.

L’iniziativa ha riscosso grande partecipazione ed è stata resa possibile solo grazie al lavoro di squadra tra le associazioni. Il progetto di cui fa parte l’uscita di sabato 27 luglio, dalle 16.30 al bagno “Insieme a Te” di Punta Marina, attrezzato proprio per accogliere al meglio le persone disabili, anche gravi, e permettere loro di godersi qualche ora in spiaggia, facendo anche il bagno, discende da un bando regionale.

Saranno organizzate varie attività sportive e ludiche, tra cui una partita di beach volley con la partecipazione dell’Olimpia Teodora Pallavolo Ravenna.