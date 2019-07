Brisighella vintage, sabato 27 luglio un evento che rievoca gli anni 60’, 70’ e 80’

Sabato 27 luglio Brisighella ospita un evento che rievoca in maniera divertente agli anni 60’, 70’ e 80’: “Brisighella Vintage”. Per tutto il centro storico della cittadina, dalle ore 19.30, cene open air, degustazione di vini e bancarelle con mostra-mercato vintage. Un tuffo nel fascino e nelle sonorità del periodo con gruppi musicali di grande successo e la Radio delle Cose Belle, “RCB”, che per tutta la serata intratterrà il pubblico presente, Dj set in piazza Marconi.

In piazza Carducci, dalle ore 21.30, Maurizio Petrelli & Friends presenta “Via Veneto Italian Musical Itinerary”, un almanacco di generi musicali che ha reso la canzone d’autore italiana riconosciuta e amata nel mondo nei palcoscenici più vari, da teatri a festival internazionali, club, navi da crociera, grandi hotel. Lo spettacolo proposto è un itinerario attraverso lo swing, canzoni d’autore e ritmi latinoamericani. I componenti della band sono musicisti già forgiati da numerose collaborazioni con artisti nazionali e internazionali. Gli arrangiamenti originali sono di Franco Piana, Vincenzo Presta, Guido Pistocchi. La serata si avvarrà della partecipazione straordinaria del grande trombettista cesenate di fama internazionale Guido Pistocchi.

In via Fossa, dalle ore 20.30, “La Cura del Soul”, band faentina costituita da otto musicisti provenienti da esperienze diverse, che hanno condiviso l’intenzione di rielaborare brani di musica Soul, Blues, Gospel, R&B. In piazza Marconi, dalle ore 20.00, la sfilata “Vintage e Non” di Rino e Karen, con presentazione in diretta di RCB, la Radio delle Cose Belle, Dj set e intrattenimento-spettacolo con il pubblico presente, diretta nazionale minuto per minuto di Brisighella Vintage 2019.

Nella Galleria comunale in via Naldi la mostra dedicata alle “Cose Vintage”: quadri, proiezioni e oggetti d’epoca. Presso la Loggetta Miro Fabbri, in via Naldi di fronte alla Galleria comunale, la mostra dedicata ai vinili e dischi anni ’60. In via Fossa mostra di auto storiche e vespe d’epoca. In piazza Carducci, sotto il loggiato che si affaccia sulla piazza, Photoset Vintage, organizzato da Wonderland, e, di fronte, Matilde del Monticino con il suo Track Vintage. Sotto il loggiato di Gigiolè il circolo G. Borsi con il suo punto Vintage.

Biglietto di ingresso 3 euro, come contributo all’evento. Gratuito per i bambini fino a 10 anni e i residenti del centro storico area festa. Servizio navetta gratuita di Liverani Go Happy fino alle ore 23.00. Dalle ore 24.00 la festa si sposta al Giardino (Prato) dell’Osservanza, con il dopo vintage “After Party – Dj set”, con i disk jockey Umberto e Checco, all’insegna della musica e del ballo. Il Tunnel dei Sapori e il Caffè della Loggia allieteranno la serata con le loro specialità gastronomiche e birra artigianale.