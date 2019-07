Francesco Amadori e gli imprenditori locali protagonisti di “Lavorare”, 10^ puntata di Romagnoli Dop

Alcuni dei più dinamici e conosciuti imprenditori romagnoli sono i protagonisti di “Lavorare”, la 10°puntata di “ROMAGNOLI DOP”, la web serie di Paolo Cevoli online ogni giovedì sui canali social dell’artista.

Francesco Amadori, Leonardo Spadoni, Fabio Zaffagnini…si sono distinti nel mondo, dal food alla musica, lavorando con passione e determinazione. Partendo dalle loro esperienze ed intuizioni lavorative, insieme a Paolo Cevoli hanno commentato il valore e l’importanza che il lavoro ha nella vita del romagnolo, inteso non come un atto di fatica, ma come espressione artistica.

«Il lavoro non è una maledizione, ma il modo in cui una persona si realizza– spiega Paolo Cevoli – lavorare è prendere qualcosa con le tue mani, con la tua arguzia, il tuo ingegno e trasformala, plasmarla. Il lavoratore è un’artista».