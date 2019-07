Il magico mondo della Sibilla. All’Esp di Ravenna un’installazione per conoscere il fascino dei Monti Sibillini

“Un momento, un ritratto, un volto che ritorna…” Così inizia il racconto “autobiografico” che fa di sé la Sibilla, figura mitologica che secondo la leggenda abitava i Monti Sibillini, fino a diventarne il simbolo e dar loro il proprio nome. La Sibilla, interpretata dall’attrice e modella Evelin Bargiacchi, racconterà la sua storia domenica 28 luglio nel centro commerciale Esp a Ravenna, all’interno di un’installazione che riproduce in maniera favolistica l’antro dell’antica leggenda marchigiana, che si trova nella realtà vicino alla sommità del Monte Sibilla (2.173 m), nel territorio dei comuni marchigiani di Montemonaco e Montefortino.

L’installazione fa parte di un tour promozionale sui Monti Sibillini, organizzato anche con il contributo della Regione Marche per promuovere un territorio ricco di storia, cultura e grande fascino naturalistico. Nell’antro allestito all’Esp saranno proiettati i suggestivi documentari realizzati dal regista Maurizio Bargiacchi su dieci affascinanti paesi dei Monti Sibillini, molti dei quali colpiti dai terremoti del 2016 e 2017. Ci sarà anche spazio per l’interazione con i visitatori del centro: all’interno dell’antro, infatti, sarà allestito un set fotografico dove la Sibilla inviterà i presenti a partecipare ad un casting cinematografico per il prossimo film del regista.

Il film sarà ispirato al romanzo dello scrittore Enrico Tassetti “Il segreto della Sibilla Pastora” (Ventura Edizioni) e avrà come protagonista la stessa Evelin Bargiacchi nel ruolo della Sibilla. Il casting riguarderà sia ruoli importanti che comparse del film.