La sagra della motoaratura torna a Massa Lombarda con la Festa de Pargher

Il mondo dell’agricoltura torna protagonista a Massa Lombarda da venerdì 2 a domenica 4 agosto per la tradizionale sagra della motoaratura “Festa de pargher” che si svolgerà nella zona artigianale di Fruges, in via Argine San Paolo.

La festa prenderà il via venerdì 2 agosto alle 21 con una gara di accelerazione su terra, mentre sabato 3 agosto alle 21 sono previste le esibizioni di fast pulling e sgador pulling. Domenica 4 agosto alle 8 torna l’appuntamento con la motoaratura, mentre alla sera, alle 20, è in programma uno show di veicoli 4×4 con il club “I Cinghiali del Santerno”. Inoltre, tutti i giorni dell’evento sarà aperto lo stand gastronomico.

L’evento, a cura dell’associazione Festa de pargher, nasce dalla volontà di alcuni giovani agricoltori di Massa Lombarda di far avvicinare gli abitanti del paese e dei comuni limitrofi alla tradizione agricola del territorio.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Massa Lombarda.