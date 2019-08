Torna la Notte Rossa di Advs Fidas Ravenna a sostegno della donazione di sangue

Sabato 3 agosto torna la “Notte Rossa” organizzata da Advs Fidas Ravenna, i Donatori di sangue dell’ospedale, con il patrocinio del Comune di Ravenna, per promuovere la donazione di sangue. Ogni anno questo evento raduna tantissime persone in riva al mare ed è un’occasione preziosa per celebrare e diffondere la cultura del dono e la sua importanza, soprattutto durante il periodo estivo: momento critico perché diminuiscono le donazioni nonostante il bisogno di sangue aumenti. Per questo motivo è importante sensibilizzare la popolazione a donare il proprio sangue prima di partire per le vacanze.

Dalle ore 19.30 sulla spiaggia del Bagno Mare Blu di Punta Marina Terme, inizia la grande festa ricca di divertimenti, con spettacoli per grandi e bambini. La sera si apre con l’apericena sulla spiaggia con spiedini di carne, salsiccia e cocomero fresco, il tutto a soli 7€. L’intero ricavato della serata sarà utilizzato per la promozione della donazione di sangue. Al divertimento ci pensano lo spettacolo Combriccola dei Lillipuziani in Casino Royal e la musica di Davide!

Il tema della serata è come sempre il rosso! Ogni partecipante che indosserà qualcosa di rosso riceverà alle 22 un bombolone gratis. Durante tutto l’evento sarà presente uno stand di A.D.V.S., che distribuirà gadget e fornirà informazioni utili a tutte le persone che vogliono avvicinarsi alla donazione di sangue. Il gran finale è previsto per le ore 23 con i fuochi d’artificio in riva al mare.

Info: www.advsravenna.it