“Una domenica insieme” con il Centro sociale Reda

Come ormai consuetudine in questi ultimi anni, il Centro sociale Reda promuove per domenica 4 agosto prossimo, dalle ore 15.00 alle 20.00, l’iniziativa “Una domenica insieme”. Tutti i partecipanti si ritroveranno nella casa di campagna di Andrea Drei, socio del centro sociale, in via Milana 5, a Reda, per trascorrere una simpatica giornata all’insegna dell’animazione e del divertimento.

Nel corso del pomeriggio è anche programmata una merenda. L’invito è aperto a tutti. Per i soci del centro sociale Reda la partecipazione è a offerta libera, per i non soci la quota è di 5 euro.