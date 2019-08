Alfonsine, Comune e e carabinieri organizzano incontro per i cittadini contro furti e raggiri

Martedì 6 agosto l’assessorato alla cittadinanza e sicurezza del Comune di Alfonsine e i Carabinieri della stazione di Alfonsine hanno organizzato un incontro con i cittadini in tema di sicurezza. L’incontro si svolgerà in piazza Gramsci alle 21.30, al termine della Pedalata Avis per le vie del paese.

Nel corso dell’iniziativa, dal titolo “Alfonsine sicura”, le forze dell’ordine illustreranno ai cittadini come difendersi e contrastare il fenomeno delle truffe e dei raggiri. All’incontro saranno presenti il sindaco di Alfonsine Riccardo Graziani, l’assessore a Cittadinanza e Sicurezza Elisa Vardigli e il maresciallo dell’Arma dei Carabinieri Maurizio Fasulo.