Amadeus al Festival di Sanremo. Il Vicesidaco Fusignani: “Un orgoglio e un’opportunità per Ravenna”

“L’aver assegnato l’incarico di direttore artistico del Festival di Sanremo al ravennate Amadeus, al secolo Amedeo Umberto Rita Sebastiani, è una notizia che ci rende tutti particolarmente orgogliosi – dichiara Eugenio Fusignani, Vicesindaco di Ravenna e Segretario Provinciale PRI. – Infatti, sapere che a condurre la più importante kermesse canora italiana, peraltro con un’importante finestra internazionale vieppiù in questa importante edizione che ne celebra i 70 anni, è motivo di orgoglio campanilistico ma soprattutto rappresenta un’opportunità anche per Ravenna”.

“Un’occasione – avanza Fusignani – che non possiamo non cogliere come sistema territoriale – istituzioni, associazioni di categoria e imprese – per riaffermare la centralità di Ravenna nell’offerta culturale e turistica del Paese. Ad Amadeus, artista serio e preparato che ha già ampiamente dimostrato tutte le sue qualità come conduttore televisivo, va un sentito in bocca al lupo, nella consapevolezza che il suo prestigioso incarico, frutto della sua indiscussa capacità professionale, può rappresentare un valore aggiunto per la nostra città così come Ravenna lo sarà per lui in questa sua nuova esaltante avventura”.

“Per questo ritengo importante aprire subito un canale di dialogo col nostro bravo concittadino, per costruire insieme un ulteriore supporto promozionale, soprattutto in relazione alle importanti scadenze culturali del 2021” conclude il Vicesindaco.