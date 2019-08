Federcaccia risponde a Liberacaccia su rinnovo Ambiti Territoriali: “Esternazioni gratuite e pretestuose”

“Rileviamo la nota di Liberacaccia su Ravennanotizie del 30 luglio scorso. Non è nostra intenzione alimentare sterili discussioni, quindi non vogliamo entrare nella questione della “netta valutazione negativa” che Liberacaccia ha sollevato sul rinnovo delle cariche degli Ambiti Territoriali Caccia.” Queste le parole di risposta da parte di Federcaccia alla nota di Liberacaccia pubblicata sul nostro giornale lo scorso 30 luglio, riguardo il rinnovo delle cariche degli Ambiti Territoriali Caccia.

“Prendiamo solamente atto della cocente sconfitta che la suddetta Associazione ha incassato, poiché la sua posizione non ha a quanto pare riscosso i consensi della maggior parte delle componenti demandate alla gestione. Evidentemente il mondo agricolo in particolare ha realizzato la concretezza e la percorribilità delle proposte di Federcaccia, dando il proprio consenso. Riteniamo pertanto – aggiunge Federcaccia – pretestuose le esternazioni di Liberacaccia. Esternazioni peraltro gratuite, poiché al momento della costituzione di Feraveri (Federazione Associazioni Venatorie Ravennati) allo scopo di creare progetti unitari, Liberacaccia si è sempre defilata rigettando la proposta di partecipazione, in pratica sconfessando le sue stesse parole (“buttare a mare un progetto”; ma qual è quello di Liberacaccia?) con le quali ora punta il dito verso Federcaccia. Al contrario, quando da Liberacaccia sono state avanzate richieste di partecipazione ad iniziative comuni (Piano Faunistico Venatorio, Coordinamento Vigilanza, ecc.) la disponibilità di Federcaccia e delle altre Associazioni Venatorie è stata puntuale.”

“L’esperienza insegna che è la squadra a vincere, e per questo all’interno della squadra le opinioni, le idee e le disponibilità debbono amalgamarsi per raggiungere un comune obiettivo” conclude.