Al Fantini Club di Cervia per San Lorenzo e Ferragosto si cena in riva al mare

Il 10 e 15 agosto la spiaggia del Fantini Club di Cervia è pronta a far vivere in riva al mare le due serate più attese dell’estate. Due cene sotto le stelle nell’atmosfera del Ristorante Calamàre del Fantini Club, con la possibilità di mangiare a piedi nudi nella sabbia, fra ulivi, palme e amache.

Sabato 10 agosto l’appuntamento è con ‘San Lorenzo sotto le Stelle’. La notte dei desideri, fra sogni e romanticismo, si apre alle ore 20.30 con la cena sulla spiaggia, sotto un cielo illuminato da stelle cadenti e con lo spettacolo dei fuochi d’artificio. Per l’occasione il Ristorante Calamàre propone uno speciale menù degustazione a base di pesce, al prezzo di 35 euro a persona (con la possibilità di menù alternativo, su richiesta). I posti sono disponibili solo su prenotazione. (Per info: tel 0544.956519, calamare@fantiniclub.com)

Chi invece preferisce una cena veloce o uno spuntino dopo cena, potrà gustare i piatti caldi e freddi del Ristorante Mediterraneo, il Self Service del Fantini Club con tavoli anche sulla Terrazza, oppure seguire la scia dei buoni profumi della Pizza e della Piadina del Fantini preparate al momento, che per l’occasione resteranno aperti fino alle ore 23.00. A rendere la serata di San Lorenzo ancora più spettacolare, sarà la cascata di fuochi d’artificio che dalle ore 23.00 circa illuminerà il cielo.

Giovedì 15 agosto arriva una novità sulla spiaggia del Fantini Club: la prima Ferragosto White Dinner. Una cena in dress code bianco nella cornice del Ristorante Calamàre, perfetta per vivere una cena romantica o una serata tra amici in riva al mare. La serata si apre con un aperitivo offerto a tutti i partecipanti. In occasione della White Dinner, anche il menù degustazione proposto, pone una particolare attenzione ai toni del bianco (possibilità di menù alternativo, su richiesta). Il prezzo della cena è di 35 euro a persona. I posti sono disponibili solo su prenotazione. (Per info: tel 0544.956519, calamare@fantiniclub.com)

Tutte le informazioni sono sul sito fantiniclub.com .