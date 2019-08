Cervia, una settimana di Ferragosto all’insegna della magia al Labirinto Dedalo

Sarà una settimana di Ferragosto all’insegna della magia quella che si svolgerà presso Dedalo, il Labirinto più grande d’Europa. Si parte l’11 di agosto con la serata dedicata ai cartoni Disney, una atmosfera incantata trasformerà dalle 18.00 il Labirinto. Varcando l’ingresso potrete incontrare i magici personaggi Disney, che saranno distribuiti lungo tutto il percorso.

“Un vero e proprio gioco-spettacolo per tutta la famiglia tra Milano Marittima e Cervia; immersi nel mistero dei sentieri di Dedalo tra personaggi come Cappuccetto Rosso, Trilly, Belle e ancora tante altre Principesse Disney” dichiara il gestore Mattia Missiroli.

Animazione, saltimbanchi, giocolieri, clown, palloncini, bolle, musicisti, cantastorie e ballerine! E in conclusione un magnifico musical dedicato alle favole “Chi ha visto Cenerentola?”. Si prosegue poi il 14 agosto con in “Tenda Sotto Le Stelle” per concludere il 24 agosto con “Harry Potter”.