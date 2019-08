Si è svolto ieri sabato 10 agosto a Casal Borsetti il 92° Palio della Cuccagna in occasione della Festa del patrono San Lorenzo. La tenzone consiste in una sfida fra gli aspiranti conquistatori delle tre bandierine poste in cima a un palo coperto di grasso, issato trasversalmente allo specchio d’acqua alla foce del Canale Destra Reno. Quest’anno gli sfidanti sono stati trenta. Ha vinto l’edizione 2019 Widmer Vincenzi di Cesenatico, secondo Luca Amincarelli di Marina di Ravenna, terzo Nicola Bonoli di Cesenatico.

