A Lido di Classe laboratorio coi profumi dell’Adriatico per portare a casa un ricordo d’estate

A Lido di Classe, il venerdì mattina è tradizionalmente dedicato ai laboratori pratici, per il ciclo “Praticamente al mare”. Quello in programma venerdì 16 luglio alle 10, al Bagno Marta di via Pancaldo 26, è sicuramente curioso: si chiama “Ricordi d’estate”, ed è un laboratorio con i profumi dell’Adriatico per portaci a casa un ricordo dell’estate. Il laboratorio è a cura dell’Associazione Tralenuvole; l’iniziativa è gratuita.

Informazioni al 340 3553816