Al Coya Beach di Casalborsetti ultima alba musicale della rassegna ‘Un mare di solidarietà’

Domenica 18 agosto dalle ore 5,30 del mattino appuntamento con l’ultima alba musicale della rassegna Un mare di solidarietà con il Trio Mariquita presso il

Coya Beach a Casalborsetti – Via delle Gardenie, 27.

Dopo il successo riscosso durante le quattro albe musicali precedenti, l’ultima iniziativa del mattino si prospetta sorprendentemente ricca grazie anche alla partecipazione straordinaria del coro To be choir diretto da Valentina Cortesi e accompagnato da Giovanni Sandrini del centro Mousikè di Ravenna che già hanno accompagnato il Trio in un’alba precedente riscuotendo un mare di applausi.

Alba di trio e coro, dunque. Un trio d’archi (Nicoletta Bassetti – Primo violino e viola; Manuela Trombini- Secondo violino e Giulia Costa – Violoncello) con un repertorio incredibile che si estende dalla musica classica a brani pop e rock: mondi musicali disparati, e grandissima tecnica, un concerto da non perdere in una cornice spettacolare, l’alba sul mare.

Nata da un’idea della poetessa ravennate Livia Santini, la rassegna si svolge in favore dell’associazione Piccoli Grandi Cuori, che a Bologna si occupa di bambini con cardiopatie congenite e delle loro famiglie.

Quest’anno la rassegna si propone di sostenere l’Associzione in particolare per ciò che riguarda il Progetto Pareti:l’abbellimento del Reparto di Cardiochirurigia Pediatrica e dell’Età Evolutivadel S.Orsola a Bologna.