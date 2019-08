Parte il cre estivo Rocca Summer Camp a Ravenna

Il cre estivo della Rocca rivolto alle ragazze e ai ragazzi dai 12 ai 16 anni vede avvicinarsi la partenza: tre settimane del Rocca Summer Camp, laboratori di mezza giornata pensati per coinvolgere attivamentegli adolescenti mettendoli a contatto con giovani professionisti capaci di insegnare un’arte o un mestiere e trasmettere loro passione.

Gli organizzatori fanno sapere che “C’è musica in cucina!” sarà la settimana dedicata alla cucina. I ragazzi avranno la possibilità di stare “con le mani in pasta” per imparare a cucinare in sicurezza, conoscere gli ingredienti e abbinarli in modo salutare, per poi mangiare tutti insieme sulla terrazza della scuola di cucina Saperi e Sapori.

Il laboratorio sarà gestito da Rosella Mengozzi, fondatrice della scuola e si svolgerà dal 26 al 30 agosto 2019 dalle 10 alle 14 presso la Darsena Popup.

Da lunedì 2 settembre si torna alla Rocca per la settimana dedicata al Mosaico collaborativo. I ragazzi realizzeranno un grande mosaico in gruppo, occupandosi di tutte le fasi: dalla progettazione al taglio dei materiali fino alla realizzazione definitiva.

Inoltre, potranno visitare botteghe di mosaico e alcuni monumenti della città. La settimana sarà gestita da Giorgia Baroncelli e Clarissa Nuzzi, due giovani mosaiciste dell’Associazione Dis-Ordine esi terrà dal 02 al 06 settembre dalle ore 15 alle ore 19 alla Rocca.

L’esperienza del Rocca Summer Camp si concluderà conla Sartoria Creativa Emotiva: i ragazzi impareranno l’ABC per diventare autonomi alla macchina da cucire e sperimentarsi con tessuti e filati diversi, realizzando piccoli grandi gadget.

Il cucito diventa così un’occasione divertente per sviluppare la propria creatività, andare incontro all’altro e per convivere felici nelle differenze. La settimana è gestita da Stefania Pelloni, ideatrice con Villaggio Globale del progetto di Sartoria Creativa Emotiva e si terrà dal 09 al 13 settembre dalle ore 15 alle ore 19 alla Rocca.