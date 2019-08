Da venerdì 6 a lunedì 9 settembre 2019 a Villanova di Bagnacavallo si terrà la 35^ edizione della Sagra delle Erbe Palustri, iniziativa che ogni anno rievoca le antiche arti dell’utilizzo delle erbe di valle e del legno nostrano.

La sagra, organizzata dall’associazione culturale Civiltà delle Erbe Palustri in collaborazione con il Comune di Bagnacavallo, si aprirà venerdì 6 settembre alle 19 con l’inaugurazione delle numerose mostre allestite per l’occasione. Si partirà da piazza Lieto Pezzi con Scattare con gli occhi nel cuore, mostra fotografica del laboratorio Il Forno.

Si proseguirà presso l’Etnoparco e la sede dell’Ecomuseo in via Ungaretti 1 con: Zócar, sêl e pevar storie vere ed estetica delle tavole romagnole, dalla collezione di Maria Rosa Bagnari; Quando i buoi vestivano a festa coperte da buoi col classico decoro di stampe a ruggine che riporta l’immagine di Sant’Antonio, in collaborazione con Bottega Pascucci; Il plaustro elementi e decorazioni del carro agricolo, collezione di Giovanni Cortini e Piero Balestrieri; Trame del bosco sculture vegetali di Arianna Ancarani e Aurelio Piano.

L’itinerario si concluderà nella sala conviviale dell’Ecomuseo, dove si svolgerà la cena inaugurale a menu fisso organizzata in collaborazione con il Consorzio Il Bagnacavallo.

La manifestazione rappresenta un’opportunità per apprezzare la sapienza delle mani degli artigiani villanovesi del “Cantiere Aperto” e dei vari intrecciatori ospiti provenienti da altre regioni italiane e dal’’estero. Nelle giornate di sabato 7 (ore 15-19) e domenica 8 settembre (ore 9-19) accanto ai laboratori dimostrativi di intreccio, saranno presenti gli antichi mestieri rurali del Gruppo Ecologico Tiveron di Santa Cristina di Quinto e vecchie botteghe artigiane.

A partire dal pomeriggio di sabato 7 e per tutta la giornata di domenica 8 il centro del paese sarà gremito dalle bancarelle del grande mercatino del riuso “La Soffitta in piazza” e domenica anche dal mercatino delle pulci dei bambini. Nel pomeriggio di domenica le vie, le piazze e il parco pubblico saranno animati dall’energia dei Musicanti di San Crispino, dai balli popolari della Banda de Grel, dalle bolle giganti di Strudel, dai personaggi sui trampoli di Elastica Teatro e dai burattini del Teatro dell’Aglio.

Non mancheranno gli appuntamenti sportivi: la Podistica delle Erbe Palustri organizzata dal Gruppo sportivo Lamone di Russi (sabato 7) mentre nel pomeriggio di domenica sarà la volta dell’esibizione di ginnastica ritmica a cura delle allieve e della squadra agonista di Progetto Ritmica Romagna. Non mancheranno poi gli spettacoli serali presso l’Etnoparco: Stati interessanti – Chi viglièc di Bajoc, farse dialettali con il brillante Gruppo Comico Dialettale De Bòsch di Gambettola (venerdì 6); racconti e musica nello spettacolo Pensieri nostrani, trebbo in compagnia di Cristiano Cavina e Vittorio Bonetti (sabato 7); Il fascino dell’operetta col Gruppo corale “Arcangelo Corelli” di Fusignano (domenica 8).

Nel corso della serata di sabato l’Ecomuseo delle Erbe Palustri sarà inoltre insignito del Premio Internazionale Enogà.

Come sempre sarà possibile assaggiare la cucina delle azdóre presso la Locanda dell’allegra mutanda, all’interno dell’Ecomuseo, e nelle giornate di sabato e domenica non mancheranno le varie specialità offerte dai numerosi ristori del paese. Per salutare la Sagra, lunedì 9 settembre, la condotta Slow Food Godo e Bassa Romagna proporrà Le Chiocciole di Slow Food all’Ecomuseo, cena con un ricco menu curato dagli chef Virgilio e Lucia Casentini dell’Osteria Pasta e Vino di Cascina (PI) (posti limitati, prenotazione obbligatoria entro e non oltre il 31 agosto: 347 4524084 – slowfoodbassaromagna@gmail.com).

Durante la manifestazione l’ingresso alle mostre, all’Ecomuseo e agli spettacoli sarà a offerta libera. In caso di maltempo gli spettacoli si terranno all’interno dell’Ecomuseo.

Il programma completo è disponibile sul sito: www.erbepalustri.it.