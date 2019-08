“Una serata per Filo” a Borgo dei Guidi. Il ricavato devoluto in memoria delle vittime della strada

Il prossimo 3 settembre Borgo dei Guidi (presso Poderi del Nespoli, Villa Rossi 51, a Nespoli – FC) ospiterà l’evento dedicato a Filippo Corvini, il 28enne che ha perso tragicamente la vita in un incidente stradale a Castiglione lo scorso 12 luglio. “Il ricavato – spiegano gli organizzatori – verrà devoluto a scopi benefici in sua memoria ed in memoria delle troppe vittime della strada”.

L’evento è organizzato da Borgo dei Guidi, Gustofino Caffè, Casta e Tao. Collaborano alla serata diverse realtà ristorative del territorio come “L’Acciuga”, “Alexander Ristorante”, “Sbrino”, “Benso”, “La Ca’ de bè”, “Osteria Bartolini”, “La Marì d’Otello” e “La Campanara”. Tutti con lo scopo di ricordare “il gigante buono”.

La cena sarà solo su prenotazione, dalle ore 19,00 alle ore 21,30. Apertura al pubblico dopocena dalle ore 22. Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero 329 5480762.