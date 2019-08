Serata di festa all’ippodromo di Cesena per 12 Rotary Club della Romagna

Venerdì 23 agosto serata di festa con il tradizionale Interclub della Romagna all’Ippodromo di Cesena con tre premi dedicati al Rotary Cesena, al Rotary Romagna e al Rotary International. All’evento hanno preso parte 12 Rotary Club della Romagna ed il Rotaract Cesena con i rispettivi Presidenti. Oltre 70 soci presenti per trascorrere assieme una bella serata di amicizia e condivisione. È stata questa un’occasione importante per conoscere i vari Club limitrofi, per scambiare idee e progetti per il prossimo futuro in una cornice splendida quale quella dell’ippodromo del Savio di Cesena.

Nella sua introduzione della serata il Presidente del Rotary Club Cesena, Alessio Avenanti, ha espresso a tutti i presenti grande soddisfazione “per l’alta partecipazione all’evento. Il Rotary unisce più di un milione di persone. Crediamo in un mondo dove tutti i popoli, insieme, promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine, in quelle lontane, in ognuno di noi. Con passione, integrità e competenza, siamo quotidianamente impegnati a svolgere progetti umanitari con un impatto positivo e a lungo termine. Agiamo con perseveranza per trovare soluzioni efficaci e durature. Il Rotary Club è amicizia e sostegno reciproco e l’Interclub dell’ippodromo ha ben ricordato a tutti noi come l’amicizia e l’unione delle competenze è la via per migliorare noi stessi ed il mondo che ci circonda”.

I Rotary club che hanno partecipato all’Interclub sono stati: Cesena, Cervia – Cesenatico, Cesenatico Mare, eClub Romagna, Faenza, Forlì, Lugo, Novafeltria Alto Montefeltro, Ravenna Galla Placidia, Riccione – Cattolica, Valle del Rubicone, Valle del Savio, Rotaract Cesena.