Cervia Sapore di Sale 2019: gli appuntamenti con la Condotta Slow Food di Cervia

Cervia Sapore di Sale – la festa dell’oro bianco – torna dal 5 all’8 settembre 2019 e presenta diversi appuntamenti con la Condotta Slow Food Sezione Cervia.

Giovedì 5 settembre

Alle ore 20 alle Officine del Sale si terrà la Cena Inaugurale a cura di Slow Food Ravenna sezione Cervia, con le straordinarie preparazioni dello chef Gianluca Gorini (nella foto del Gambero Rosso) e del suo staff, dell’omonimo ristorante “daGorini” di San Piero in Bagno. Prenotazione obbligatoria, massimo 50 coperti, € 60,00 a persona per i soci Slow Food e Ais, per gli amici € 65,00). Prenotazione allo 0544 976565 – 393 8241077.

Gorini, classe 1983, sta trovando nel suo ristorante – il primo di proprietà – e nella realtà appartata e amichevole di San Piero in Bagno trova un equilibrio interiore, una serenità di vita che traspaiono poi nei suoi piatti. “daGorini” è una casa, una casa che abbraccia fra le sue mura un angolo di Romagna molto più grande di quello che potrebbe fisicamente contenere. È la provincia il regno del ristorante daGorini, il luogo italiano per eccellenza dove la filiera è a portata di mano, dove se ti affacci alla finestra rivedi lo stesso panorama che hai per le mani in cucina. Ha scelto di dare una proposta di vivande e vini che rispecchi lo scorrere del tempo e l’espressione della sua campagna, ma anche l’evoluzione del suo gusto. È stato premiato come “Miglior chef dell’anno” dalla Guida Identità Golose 2019.

Il menù: Pomodoro imbottito e pesto di erbe tostate / Cozze di Cervia gratinate, zafferano e frutto della passione / Gnocchetti soffiati, zuppa di pesce, finocchietto e olive taggiasche / Trancio di Ricciola, ceci, salmoriglio al pomodoro e lattuga di mare / Sorbetto al limone, sale di Cervia e liquirizia / Semifreddo allo squacquerone e sale di Cervia, fichi, noci ed infuso di verbena

La cantina: Aperitivo di benvenuto: Prosecco sup. docg brut, Az. Agr. Gemin, Valdobbiadene (Tv) / COF Friulano doc, Az. Agr. Petrucco, Buttrio (Ud) / Trebbiano d’Abruzzo biodinamico, Tenuta Rosarubra, Pietranico (Pe) / Romagna Albana docg passito “Soprano”, Tenuta Uccellina, Russi (Ra).

Venerdì 6 settembre

Alle ore 18,30 Chiacchierate con Slow Food presso lo spazio Slow Food “Il Pilucco” in collaborazione con Micro e lo chef Marco Stefanelli : presentazione e degustazione di alcuni presidi di mare e di terra. Costo €. 15,00 . Posti limitati. Info e prenotazioni al 335 375212 / maurozanarini@gmail.com. Per la degustazione si andranno a scegliere alcuni Presidi mentre tutti i giorni si potranno piluccare i Presidi di Slow Food come la Mora Romagnola, le Alici di Menaica, il Salmerino di Corno alle Scale, la Masculina di Magghia, il panino con la mortadella e altro. Inoltre ci saranno le cozze fritte di Cervia, lo Scalogno di Romagna, una buona selezione di formaggi e salumi, vino e birra alla Canapa. Ci sarà la Bottega dove si potranno acquistare i prodotti in degustazione.

Alle ore 19,30 Chiacchierate con Slow Food presso spazio Slow Food “Il Pilucco”: lo Scalogno di Romagna con Glenda Vignoli Presidente del “Consorzio dello Scalogno di Romagna”. Degustazione gratuita, posti limitati. Info e prenotazioni al 335 375212 / maurozanarini@gmail.com. Il Consorzio dello Scalogno di Romagna nasce il 27/06/2018 a distanza di 21 anni dal riconoscimento della IGP e riunisce agricoltori che hanno portato la loro esperienza nella coltivazione del prodotto al fine di migliorare le tecniche di coltura e di conservazione. Per il territorio una grande opportunità ed un bene da valorizzare.

Sabato 7 settembre

Alle ore 18,30 Chiacchierate con Slow Food presso Osteria Slow Food in collaborazione con Doc-Cesenatico che prepara i piatti con i prodotti di Ecopesce: pesci poveri e scarti diventano ricchezza, un commerciante e un pescatore insieme contro lo spreco di pesce, presentazione del progetto Ecopesce e degustazione gratuita del pesce ritrovato di Economia del Mare, posti limitati. Info e prenotazioni al 335 375212 / maurozanarini@gmail.com.

Piccoli assaggi proposti dallo chef Vincenzo Aliberti che al Doc di Cesenatico, Enoteca con cucina, porta questi prodotti in tavola in un locale di vino e “cibo da banchina”. Pesci poveri, anzi poverissimi, anzi scartati per scarsa dignità, perchè non vanno di moda: orata, branzino, tonno, merluzzo, gamberi, calamari e poco altro è la richiesta attuale dei consumatori oppure parti di pesci più nobili destinati al cestino: nell’epoca dell’economia circolare, del riuso e del riciclo creativo arriva l’Ecopesce, un progetto che si fonda sul recupero e sul valore del lavoro del pescatore. Lo promuove l’imprenditore Roberto Casali, con la sua azienda di “Economia del mare” nata 5 anni fa a Cesenatico e Maurizio Cialotti pescatore. Scelgono esclusivamente pesce del nostro mare l’alto Adriatico e solo pesce selvatico, prendono tutto il buono dal mare, pesce semplice, naturale, ricco di valori nutrizionali, esaltano la ricchezza del prodotto povero, trasformando anche le eccedenze scartate dai grossisti e insegnando a conoscere i prodotti ittici di stagione. È possibile acquistare questi prodotti presso l’Osteria di Slow Food.

Domenica 8 settembre

Alle ore 18,30 alle Officine del Sale nel Teatro del Musa incontro su La Biodiversità secondo Slow Food. Intervengono Paula Barbeito della Fondazione Slow Food per la Biodiversità e coordinatrice internazionale di Slow Fish; Stefano Tellarini tecnico d’agricoltura biologica, esperto di vecchie varietà; Roberto Giorgetti, contadino custode; ARVAR: pollo romagnolo e suino di razza mora romagnola. Modera Mauro Zanarini di Slow Food Ravenna.

Alle 20.30 alle Officine del Sale, Cena di chiusura a quattro mani a cura di Slow Food Ravenna sezione Cervia con lo chef olandese Folkert Scheper del Ristorante e Bar “Fyrre” di Amsterdam e gli chef Bala Sokol e Luca Ghetti di Officine del Sale. In collaborazione con “Proeven van Italië” (Degustando l’Italia) società che promuove l’Italia nel Nord Europa e “Maestro Events” società olandese che organizza eventi nei Paesi Bassi. Costo serata €. 40,00 a persona per i soci Slow Food ed Ais , per gli amici €. 45.00. Prenotazione 0544 976565 – 393 8241077.

Il menù: Tartare di sgombro con ginepro, limone, aneto, cavolo rapa e polvere di peperoni fermentati preparato dal cuoco Folkert Scheper / Cozze di Cervia stufate in sakè, in dashi di pomodoro con alghe e verveine preparato dal cuoco Folkert Scheper / Tagliolino risottato con vongoline nostrane, pomodoro arrosto al profumo di “Rebola” preparato dallo staff di Officine del Sale / Polpo cotto lentamente su bbq con crema di sedano rapa, ratatouille di verdure con anice stellato e pesto di peperoni affumicati preparato dal cuoco Folkert Scheper / Tiramisù al Sangiovese di Romagna e pere croccanti caramellate al Sale Dolce di Cervia preparato dallo staff di Officine del Sale.

Vini in abbinamento: Aperitivo di benvenuto con Franciacorta Brut Docg Saten, La Valle, Rovato (Bs) / Cavaliere bianco Colli di Romagna Doc Trebbiano, Tenuta Casali, Mercato Saraceno (FC) / Vigna La Ginestra Rebola Colli di Rimini Doc, Podere Vecciano, Coriano (RN) / Ardaj Passito di Cagnina IGT, Tenuta Casali, Mercato Saraceno (FC).