Hera risponde: conguagli sulla tariffa del servizio idrico in base a quanto indicato dall’Autorità competente

Inviamo, di seguito e in allegato, la nostra nota in risposta alla seguente lettera:

Spett.le redazione,

in merito alle bollette del servizio idrico che includono il conguaglio relativo al 2018, in consegna in queste settimane, Hera desidera precisare che tale iniziativa recepisce le novità previste dall’Autorità nazionale di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) che ha introdotto, con decorrenza retroattiva a partire dall’1 gennaio 2018, nuovi criteri per l’articolazione tariffaria da applicare a tutti gli utenti del servizio idrico integrato sull’intero territorio nazionale. Tali criteri sono stati successivamente recepiti dall’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir), che ha anche stabilito l’invio da parte dei gestori dei conguagli relativi al 2018 nella seconda metà del 2019.

Il gestore, infatti, per legge, deve applicare le tariffe e il relativo metodo di calcolo stabilite a livello nazionale da Arera e declinate a livello locale da Atersir anche in relazione agli investimenti previsti su ogni territorio.

Nelle bollette riguardanti i consumi del 2019 Hera già applica i nuovi metodi di calcolo e, per informare tutti i propri clienti delle novità, ha inserito una apposita comunicazione nella prima bolletta utile di quest’anno.

Maggiore omogeneità ed equità sul territorio nazionale. Con l’introduzione dei nuovi criteri, Arera intende rendere omogenea a livello nazionale l’applicazione della tariffa del servizio idrico integrato, semplificando il sistema di calcolo e creando maggiore equità. In particolare, le principali novità introdotte sono due:

– la ridefinizione delle categorie tariffarie di appartenenza delle utenze, stabilite in base all’utilizzo che si fa dell’acqua (ad esempio uso domestico residente, non residente, agricolo, artigianale, ecc.). In questo senso, l’Autorità ha proceduto a semplificare, riducendo il numero di tali categorie ed omogenizzando il trattamento su tutto il territorio nazionale;

– l’introduzione di scaglioni tariffari applicati a seconda del consumo pro capite per l’uso domestico residente, che mirano a incentivare comportamenti efficienti in termini di conservazione di una risorsa preziosa come l’acqua. La tariffa pro capite fissa infatti un quantitativo pro capite a tariffa agevolata che varia in base al numero dei componenti del nucleo familiare secondo un importante principio di proporzionalità (maggiore è il numero dei componenti, maggiore sarà la quantità di acqua erogata a tariffa agevolata), e tre scaglioni tariffari successivi che tengono conto anch’essi di questo parametro.

Canali di contatto Hera per informazioni o segnalazioni. Consapevole che la materia non è semplice, la multiutility è impegnata, attraverso tutti i canali disponibili (dalle bollette, al sito, agli sportelli, al call center), a fornire ai propri clienti tutto il supporto necessario. Nel caso il cliente riscontrasse anomalie o necessitasse di ulteriori informazioni, può contattare due canali appositamente dedicati al nuovo sistema tariffario, indicati anche in bolletta: il portale web si.gruppohera.it oppure il numero verde 800.991.200, gratuito sia da fisso sia da cellulare, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 22.00 e il sabato dalle 8.00 alle 18.00.

A disposizione per ulteriori chiarimenti.

L’Ufficio Stampa di Hera