Riapre la scuola Sarti di Faenza: fino al 20 settembre ci si può iscrivere

Lunedì 2 settembre riapre la scuola comunale di musica G. Sarti di Faenza. Sarà così nuovamente possibile iscriversi – fino al 20 settembre prossimo – ai corsi programmati per l’anno scolastico 2019/2020.

Le domande di iscrizione vanno redatte su apposito modulo da ritirare presso la segreteria della scuola di musica Sarti. Il modulo si può inoltre scaricare dal sito internet della scuola: www.scuolasarti.it.

La segreteria della scuola Sarti (via Santa Maria dell’Angelo 23 – tel. 0546 21186) è aperta al pubblico nei seguenti orari: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 17.00, martedì e giovedì dalle 10.00 alle 13.00.

Per il prossimo anno scolastico alla scuola Sarti sono previsti, complessivamente, quasi una trentina di corsi di studio.

Oltre all’insegnamento di diversi strumenti di musica classica (violino, viola, violoncello, contrabbasso, fisarmonica, flauto, clarinetto,…) e musica moderna (chitarra rock/jazz, basso, batteria, pianoforte jazz,…) si terranno alcuni corsi per i più piccoli: music lullaby (musica in culla per bimbi da 12 a 36 mesi), children’s music laboratory, violino con metodo suzuky e un percorso di orientamento allo strumento.