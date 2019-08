La stagione estiva della Casa Monti si chiude con una rassegna sulla riserva naturale di Alfonsine

In conclusione della stagione estiva Casa Monti, sede operativa del Ceas della Bassa Romagna, propone iniziative per far conoscere la Riserva Naturale di Alfonsine e la storia del museo montiano. Sabato 31 agosto alle ore 17, in occasione della mostra delle piante grasse “L’insolito nel quotidiano”, è possibile partecipare a Due passi in Riserva, un’escursione guidata presso la Stazione 1 ex cava Fornace Violani per conoscere la storia della Riserva naturale di Alfonsine e ammirare flora e fauna tipiche di questo luogo. Il ritrovo è presso Casa Monti.

Domenica 1 settembre sempre alle ore 17 apre le porte il Museo montiano, tra la storia e le pagine delle opere del poeta alfonsinese , esponente per eccellenza del Neoclassicismo italiano. Ritorna anche quest’anno l’immancabile appuntamento Bat Night, giovedì 5 settembre alle 19.30, dedicato ai pipistrelli della Stazione 3 della Riserva Naturale di Alfonsine.

L’edificio Chiavicone (antica chiavica di regolazione delle acque) ospita un’interessante colonia del raro pipistrello Ferro di Cavallo maggiore. Accompagnati dall’esperto naturalista Massimo Bertozzi si passeggerà lungo gli argini della fascia boscata della Riserva naturale con il bat-detector alla ricerca degli esemplari del Rinolofo maggiore e di altri pipistrelli che popolano questa zona. Una serata dedicata alle famiglie alla scoperta di questi particolari mammiferi alati.