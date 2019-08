La cena multietnica chiude gli eventi estivi alla Sala Malva Nord di Cervia. Spazio alle proposte per l’inverno

Grande successo per la cena partecipativa “I sapori della mia terra”, organizzata dalla spazio di comunità Sala Malva Nord del Comune di Cervia, che si è svolta giovedì 29 agosto. “Un bellissimo esempio di condivisione, integrazione, arricchimento culturale, ma soprattutto voglia di stare insieme e conoscere piatti e usanze provenienti dal mondo e dalla cucina regionale italiana”, commentano gli organizzatori.

Con la cena partecipativa si concludono gli eventi legati al periodo estivo della sala, che come spazio di comunità è aperta alle proposte di collaborazione del quartiere e della cittadinanza. Chi volesse proporre idee o eventi legati al territorio e ai temi della partecipazione, può contattare i servizi Informagiovani o SeiDonna ai numeri 0544/979265-266.

Da settembre partirà il calendario invernale che prevede iniziative gratuite per genitori, bambini, ragazzi e tanto altro. Per essere sempre aggiornati, gli operatori invitano chi fosse interessato a consultare la pagina Facebook: http://www.facebook.com/SalaMalvaNord.

Per chi lo desiderasse è anche possibile registrarsi a una newsletter, o farsi inserire in un gruppo Whatsapp per essere informati in tempo reale sugli eventi in programma. Per iscriversi è sufficiente inviare una mail all’indirizzo seidonna@comunecervia.it.

Lo staff coglie l’occasione per ringraziare tutte le persone che giovedì hanno partecipato dedicando un po’ del loro tempo alla serata e hanno contribuito con le pietanze preparate personalmente e con la loro presenza alla riuscita del progetto.